TK kontra Sejm w sprawie Świrskiego. "Święczkowski nawołuje do łamania prawa"

„Sytuacja, w której organ władzy ustawodawczej całkowicie lekceważy w swej działalności ostateczne i powszechnie obowiązujące orzeczenie, pochodzące od organu władzy sądowniczej, jednoznacznie godzi w zasady ustrojowe państwa polskiego” — czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

TK przypomniał, że zgodnie z wyrokiem z 16 lipca 2025 r., decyzje Sejmu dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej przewodniczącego KRRiT lub prezesa NBP są nieważne, jeśli nie zapadną większością 3/5 głosów. W przypadku Macieja Świrskiego uchwała została przegłosowana większością bezwzględną, co — zdaniem TK — nie spełnia konstytucyjnego wymogu.

„Prezes Bogdan Święczkowski wskazał, że zgodnie z wyrokami TK decyzje podejmowane przez Sejm w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych przedstawicieli organów państwa, tj. Przewodniczącego KRRiT oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie wywołują skutków prawnych” — głosi komunikat TK.

Święczkowski ocenił również sposób działania Sejmu jako prowadzący do „anarchizacji prawa i destabilizacji państwa”. TK podkreślił, że na mocy orzeczenia, konstytucja nie przewiduje zawieszenia przewodniczącego KRRiT tylko na podstawie uchwały Sejmu.

Sejm kontra TK – konflikt kompetencyjny

Decyzja Sejmu z 19 lipca 2025 r. zakładała, że Maciej Świrski zostaje zawieszony w pełnieniu obowiązków i stanie przed Trybunałem Stanu. Wcześniejszy wniosek w tej sprawie, złożony przez 185 posłów, zarzucał mu m.in. blokowanie wypłat 300 mln zł z abonamentu dla mediów publicznych, opóźnianie koncesji dla stacji takich jak TVN, TVN24, Radio ZET i TOK FM, a także niewywiązywanie się z obowiązku badań statystycznych dotyczących oglądalności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uchwałę o postawieniu członka KRRiT przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności minimum 230 posłów. Jednak według TK, w przypadku takiego urzędnika obowiązuje wyższy próg — 3/5 głosów.

Warto przypomnieć, że w 2023 roku Sejm przyjął uchwałę, w której wskazał, że orzeczenia TK wydane z naruszeniem prawa nie powinny być uznawane przez inne organy państwowe. Od tamtej pory nowe wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw, co wywołało poważny spór o legitymizację obecnego składu Trybunału.

Kwiatkowski: Święczkowski nawołuje swoimi wypowiedziami do łamania prawa

— Dziwie się, że Bogdan Święczkowski nawołuje do łamania prawa, czyli do respektowania wyroku, którego nie ma. Jeżeli w składzie orzekającym mamy osobę, która nie jest sędzią, tylko została powołana na prawidłowo wcześniej obsadzone miejsce, to znaczy, że nie mieliśmy składu orzekającego, a przez to nie mamy wyroku — mówi dla „Wprost” senator Krzysztof Kwiatkowski.

— Prezes Świrski został zawieszony w swoich czynnościach zgodnie z przepisami prawa w momencie przyjęcia uchwały o postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Szczególnie że tej sytuacji decyzja Sejmu jest związana ze sposobem, w jaki wykonywał swoje obowiązki — wyjaśnia były szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

