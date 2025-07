Niemcy wychwalają polskiego polityka. „To on może zastąpić Tuska”

Niemiecka prasa wyróżnia jednego polskiego polityka. Zdaniem publicystów i ekspertów, to Radosław Sikorski znacząco wybija się na tle koalicji. Powierzenie mu stanowiska wicepremiera miało być przemyślanym posunięciem Donalda Tuska. Co dalej? Czy to początek scenariusza przekazania władzy Sikorskiemu?

Według Christopha von Marschalla, publicysty „Tagesspiegla”, powierzenie Sikorskiemu funkcji wicepremiera ma przeciwdziałać spadkowi poparcia koalicji, zjednoczyć formację i ustawić priorytet bezpieczeństwa narodowego w relacjach z prezydentem Karolem Nawrockim. Jego zdaniem Sikorski jawi się jako polityk cieszący się wysokim zaufaniem społecznym i międzynarodowym prestiżem. Postać kolorowa, choć stanowcza Marschall opisuje Sikorskiego jako postać barwną, przypominając jego związek z historyczką Anne Applebaum, emigrację do Wielkiej Brytanii w 1981 roku, studia na Oxfordzie i pracę dziennikarską między innymi w Afganistanie. W Polsce Radosław Sikorski pełnił funkcje ministra obrony w 2005 roku i szefa dyplomacji w latach 2007–2014. Po zwycięstwie koalicji Tuska w 2023 roku ponownie objął urząd szefa MSZ. Jak mówi Agnieszka Łada‑Konefał, ekspertka z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich, Sikorski to jedyny kandydat z tak silną pozycją i poparciem w koalicji rządowej. Jego konserwatywna linia może być atutem – jeśli weźmie się pod uwagę ostatni trend przesuwania się polskiego społeczeństwa w prawo. Czy Tusk planuje sukcesję? Według Kai‑Olafa Langa z niemieckiej Fundacji Nauka i Polityka, Donald Tusk odczuwa, że jego niska popularność osłabia siłę koalicji. Dlatego stworzył możliwość „uporządkowanej i zaplanowanej zmiany” na szczytach władzy. Czy to początek scenariusza przekazania władzy Sikorskiemu? Tusk – zdaniem eksperta – wciąż stara się zachować kontrolę nad sytuacją. Lang wskazuje na cechy, które predestynują Sikorskiego do objęcia funkcji premiera. To profil męża stanu, doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i reputacja lojalnego sojusznika, niezaangażowanego w partyjne przepychanki. Jednak jego długoletnia kariera stawia go poza kategorią świeżego początku – co przy zbliżających się wyborach parlamentarnych w 2027 roku może być znacznym utrudnieniem. Czytaj też:

Sikorski premierem zamiast Tuska? Odpowiedź nie jest taka oczywista. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Sikorski poprosił Dudę o radę. W tle kwestia Nawrockiego