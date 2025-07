Złoty Pociąg w Zamku Książ. „Działa jak magnes”

Na początku sierpnia (weekend 2-3 sierpnia) na Zamku Książ w Wałbrzychu odbędzie się piąta edycja Letniego Festiwalu Tajemnic. Imprezę zatytułowano „Złoty Pociąg – 10 lat później”, nawiązując do informacji sprzed dekady o odkryciach poszukiwaczy. Festiwal skierowany jest zarówno do dorosłych, jak i do dzieci.

– Zamek Książ zamieni się do pewnego stopnia w stację kolejową – zapowiedziała Prezeska Zamku Książ Dorota Karolewska w rozmowie z tvwalbrzych.pl.

– Usłyszymy, co tam się wydarzyło, jak to się zaczęło. Będzie też makieta pociągu – dodała, opowiadając o wystawie tematycznej poświęconej gorączce Złotego Pociągu z 2015 roku.

– Złoty Pociąg działa jak magnes na turystów. Rozbudza wyobraźnię. Wszyscy się zastanawiają, gdzie jest i co zawierał. Jedni twierdzą, że to są cenne dokumenty, inni obrazy, a jeszcze inni, że złoto. I to jest to, co najbardziej przyciąga – opowiedziała o wpływie legendy o pociągu na turystykę w rejonie.

– Ja się skłaniam ku wersji, że mogą tam być bardzo cenne dokumenty – dodała.

O atrakcjach festiwalu wcześniej w Radiu Wrocław opowiadała Katarzyna Sielicka, koordynatorka wydarzenia.

– Będzie kino, a w nim niepublikowane dotąd materiały filmowe właśnie z 2015 roku, i strefa wykładów, w której nie zabraknie najważniejszych aktorów tamtych wydarzeń. Będzie oczywiście Piotr Koper, ale będą też specjaliści z AGH. Ci sami, którzy właśnie 10 lat temu dementowali i odczytywali w zupełnie inny sposób zapisy z georadaru – powiedziała.

Zamek Książ. Warsztaty dla dzieci

Dla najmłodszych podczas Letniego Festiwalu Tajemnic zaplanowano m.in. budowanie modeli pociągów, tworzenie map skarbów czy zajęcia archeologiczne.

Odwiedzający zamek będą mogli wziąć udział w nocnym zwiedzaniu z duchami, zejść do podziemi zamku czy zapoznać się z wystawą poświęconą Bursztynowej Komnacie.

