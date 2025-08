Immunitet Antoniego Macierewicza. Jest decyzja Sejmu

W godzinach porannych we wtorek 5 sierpnia Sejm, w tajnej części obrad, rozpatrzył sprawozdanie komisji regulaminowej, która rekomendowała uchylenie Antoniemu Macierewiczowi immunitetu. Jak przypomina Polsat News, wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie posła Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej przekazał do Sejmu Adam Bodnar, ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Sprawa ma związek z możliwym ujawnieniem przez Antoniego Macierewicza informacji, które były objęte klauzulami tajności. Dotyczy okresu, kiedy polityk prowadził prace podkomisji smoleńskiej.

Antoni Macierewicz odpiera zarzuty i podkreśla, że nie ujawnił żadnych tajnych informacji. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej powołał się na dokument, w którym Służba Kontrwywiadu Wojskowego miała zdefiniować informacje do publikacji. – Informuję, że wszystkie tajne informacje zostały przez służby kontrwywiadu wojskowego zdefiniowane jako te, które należy wyeliminować i ja to zrobiłem – oznajmił Antoni Macierewicz, cytowany przez rmf24.pl.

Więcej informacji wkrótce.