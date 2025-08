Jasna deklaracja męża Beaty Klimek. „Przyznaję się do tego, że to był mój błąd”

Mąż Beaty Klimek, Jan K., zabrał głos na kanale „Zabetonowana” na YouTube, gdzie odniósł się do sytuacji, w której się znajduje. Mężczyzna powiedział o tym, jak z żoną chcieli zostać rodzicami, co udało się im dopiero za sprawą adopcji trójki dzieci. – Zostaliśmy obdarzeni potrójnym szczęściem, ale potrójnym potrójnymi problemami. Przygotowanie do adopcji i nasze wyobrażenie o trudnych o trudach rodzicielstwa nieco nas przerosło – powiedział Jan K.

– Żona Beata przez pięć dni w tygodniu była z dziećmi w domu. Sama, ja pracowałem poza domem, wracałem w piątek wieczorem, a wyjeżdżałem w niedzielę wieczorem. Dzisiaj z perspektywy czasu i okoliczności wiem, ile energii, uwagi i zaangażowania kosztowało to żonę Beatę. Ja byłem w domu dwa dni. Poświęcałem ten czas dzieciom, ale też musiałem ogarnąć męskie prace wkoło domu. Beata była zmęczona, czasami źle się czuła – opowiadał mąż Beaty Klimek.

Zaginięcie Beaty Klimek. Jan K. przerwał milczenie

Jan K. zaznaczył, że „zabrakło im czasu dla nich, na szczere rozmowy i rozwiązywanie problemów i zaczęli się od siebie oddalać emocjonalnie”. Mężczyzna przyznał, że wydawało mu się, że „jak zarabia na dom i utrzymanie i ogarnie wszystkie męskie prace koło domu, to spełnia się w roli męża i ojca”. Mężczyzna przyznał, że jego żona była „przemęczona, brakowało jej energii, oddalała się od niego i nie zauważył, jak rodzicielstwo wpływa na ich związek”.

Mąż Beaty Klimek wyjaśnił, że „bardzo bał się samotności emocjonalnej”. – Czułem, że jestem tylko do zarabiania pieniędzy. Brakowało mi zwykłego ciepła, zauważenia, małego gestu czy czułości. Popełniłem błąd, szukając tego poza domem. Przyznaję się do tego, że to był mój błąd. Pokochałem inną kobietę, wyprowadziłem się z domu. Mniej czasu poświęcałem dzieciom – tłumaczył Jan K. Mężczyzna zastrzegł jednak, że potem chciał to naprawić, wspólnie z Agnieszką B.

Szczegóły rozstania z Agnieszką B.

Jan K. relacjonował, jak pomógł odzyskać syna swojej ówczesnej partnerce i miał jej wsparcie. Wszystko zmieniło się jednak po zaginięciu jego żony. Mężczyzna wspomniał, że nie tylko obarczono go za to winą, ale też wyciągnięto na światło dzienne sprawy z przeszłości Agnieszki B., za które odpowiedziała już karnie. Mąż Beaty Klimek wyjaśniał, że cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że z ówczesną partnerką także oddalili się od siebie.

Jan K. zaznaczył też, że spotka się z dziećmi wtedy, kiedy one będą na to gotowe, przygotowane i za ich zgodą. Mąż Beaty Klimek na koniec zwrócił się jednak do Agnieszki B. Przywołał ich rozmowę, zgodnie z którą kobieta miała stwierdzić, że „dzieci adopcyjne są gorsze niż dzieci biologiczne, bo są z rodziny patologicznej”. Miała także nalegać na rozwiązanie adopcji. Mężczyzna przyznał, że to było „uderzenie w jego najbardziej czuły punkt”.

