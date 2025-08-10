Kontrowersyjna flaga na Stadionie Narodowym. Poseł PiS zawiadamia prokuraturę

W sobotę 9 sierpnia na PGE Stadionie Narodowym odbył się koncert popularnego białoruskiego rapera Maxa Korzha, który jest przeciwnikiem reżimu Aleksandra Łukaszenki. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać, że uczestnicy koncertu na chwilę przed startem wydarzenia zaczęli łamać regulamin, przeskakując przez barierki na płytę stadionu.

Ochroniarze próbowali nieskutecznie powstrzymywać fanów. Doszło do bijatyk z ochroną i stewardami pilnującymi porządku. Musiała interweniować specjalna jednostka policji.

Max Korzh na koncercie w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym

Media społecznościowe obiegły również zdjęcia czerwonoczarnej flagi OUN-UPA – organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Flaga jest kojarzona z rzezią wołyńską. Poseł PiS Dariusz Matecki zapowiedział w poniedziałek powiadomienie prokuratury, domagając się wszczęcia postępowania karnego wobec osób propagujących tę zbrodniczą symbolikę. Chodzi o propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego.

Max Korzh już w piątek miał zgromadzić swoich fanów przy ulicy Ordona na warszawskiej Woli. Mieszkańcy narzekali na hałas i inne utrudniania. Burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski wyjaśniał w mediach społecznościowych, że „Urząd Dzielnicy Wola nie miał z tym nic wspólnego, a za wydarzenia odpowiada prywatny organizator, który został ustalony”. Strzałkowski wyraził nadzieję, że poniesie konsekwencje. Organizator nie miał zgody na imprezę masową.

„W miarę wzrostu liczby uczestników siły policyjne zostały adekwatnie zwiększone. W szczytowym momencie w akcji udział brało kilkuset policjantów. W wyniku działań policji po godz. 22 organizator zakończył wydarzenie. Funkcjonariusze podczas swoich działań związanych z zakłóceniem porządku publicznego w okolicy ul. Ordona wystawili kilkadziesiąt mandatów i zatrzymali 6 osób. Jest przygotowany także wniosek do Sądu o ukaranie organizatora tego wydarzenia” – napisał burmistrz.

