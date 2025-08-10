Kontrowersyjna flaga na Narodowym „skandaliczną zniewagą” Polaków? „Jestem naprawdę wściekły”

Max Korz, popularny białoruski raper będący przeciwnikiem reżimu Aleksandra Łukaszenki w sobotę 9 czerwca koncertował na PGE Stadionie Narodowym. W wydarzeniu uczestniczyło około 60 tys. osób, w tym wielu Ukraińców i Białorusinów. Podczas koncertu i wcześniej wokół niego doszło do kilku incydentów. Media społecznościowe obiegła czerwonoczarna flaga OUN-UPA – organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach (rzezi wołyńskiej).

Były ambasador Polski w USA i Izraelu Marek Magierowski napisał, że flaga oznacza dla większości Polaków „skandaliczną zniewagę”. Dodał, że „jest naprawdę wściekły”. Poseł PiS Dariusz Matecki złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z propagowaniem ideologii totalitarnych, a także interpelacje do MSWiA i Ministerstwa Sprawiedliwości. Głos zabrali też jego partyjni koledzy. Michał Wójcik chce, by odpowiedzialni za pokazywanie symboli banderowskich opuścili terytorium Polski.

Max Korz i koncert na Narodowym w Warszawie. Przemysław Czarnek o ustawie zgłoszonej przez PiS

„To ma być też sygnał dla każdego, kto jest naszym gościem, że ma szanować nasze prawo, historię i uczucia” – napisał polityk. Przemysław Czarnek przypomniał, że w pierwszym czytaniu trzymana jest zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, a także popierana przez Konfederację i PSL ustawa o zakazie banderyzmu i kłamstwa wołyńskiego. „Dość tego panie marszałku” – podsumował, oznaczając Szymona Hołownię. Procedowania ustawy na kolejnym posiedzeniu Sejmu zażądał Janusz Kowalski.

Warszawski okręg Konfederacja Korony Polskiej, czyli partii Grzegorza Brauna zaznaczył, że jej liderowi odmówiono sali na Narodowym. „Panie prezydencie Karolu Nawrocki liczymy na weto ws. ustawy o przedłużeniu socjalu dla Ukraińców. Dość płacenia na tych ludzi” – podkreślono. O skandalu wspomniał też Ruch Narodowy, który chce tych ludzi „złapać, osadzić i deportować z dożywotnim zakazem wjazdu do Polski”.

