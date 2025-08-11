Mocny start Nawrockiej. Pierwsza dama ruszyła na południe Polski

W ubiegłym tygodniu miało miejsce formalne zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Tego dnia pierwszą damą została oficjalnie jego żona. Z impetem rozpoczęła swoją aktywność – 8 sierpnia odwiedziła Stalową Wolę, by spotkać się tam z wyjątkowymi osobami, które „udowadniają, że wiek to tylko liczba”.

Pierwsza dama odwiedziła Centrum Aktywności Seniora. „Co to było za spotkanie!”

Marta Nawrocka pojechała do CAS, gdzie spędziła czas z seniorami. „Co to było za spotkanie!” – napisała w poście na Instagramie, w którym w niedzielę podsumowała mile spędzone chwile. „Seniorzy na Podkarpaciu tworzą wspaniałą społeczność, chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych, kulinarnych, tworzą przepiękne rękodzieła, a przy okazji niosą radość i nawiązują nowe przyjaźnie. Udowadniają, że wiek, to tylko liczba!” – zaznaczyła.

Więcej o jej piątkowym spotkaniu dowiedzieć można się z oficjalnej strony prezydenta. Pierwsza dama „wzięła udział w warsztatach szydełkowania, towarzyszyła seniorom w zajęciach kulinarnych i lektoracie języka włoskiego”. – To miejsce pokazuje, że radość z życia można czerpać w każdym wieku. Wy ją niesiecie. Dziękuję za Waszą energię – zwróciła się do starszych osób. Zespół prasowy przypomniał, że Centrum Aktywności Seniora (...) uruchomione zostało w połowie 2021 roku. „Jest sercem życia społecznego, kulturalnego i edukacyjnego osób starszych w Stalowej Woli” – podkreślono.

Marta i Karol Nawroccy zjedli obiad w towarzystwie wielodzietnej rodziny. „Rodzinny czas!”

To jednak nie wszystko, bo razem z Karolem Nawrockim pierwsza dama odwiedziła też wielodzietną rodzinę – mieszkańców miejscowości Cmolas (woj. podkarpackie). „Dziękujemy za ten piękny, rodzinny czas!” – takie podziękowania po udanej wizycie opublikował gabinet głowy państwa na Facebooku.

Czy dotychczasowa aktywność Marty Nawrockiej przypadła do gustu Polakom? Pracownia SW Research zapytała o to respondentów w najnowszym sondażu dla portalu Wprost. „Dobre” zdanie ma o niej w tym kontekście 22,5 procenta uczestników badania, natomiast „obojętne” jest to dla aż 29 proc. „Źle” aktywność pierwszej damy ocenia zaś 12,1% osób.

