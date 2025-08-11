Ukryty tunel, tajne schrony i broń jądrowa. To tu zlokalizowano złoty pociąg

Za sprawą tajemniczej grupy badaczy ukrywających się pod wymowną nazwą „Złoty pociąg 2025”, na nowo odżyła legenda o pancernym składzie wypełnionym po brzegi kosztownościami.

Złoty pociąg zlokalizowany. Badacze nie mają wątpliwości

Historia sięga czasów II wojny światowej. To właśnie wtedy władze III Rzeszy miały wydać specjalne zarządzenie, zgodnie z którym mieszkańcy Dolnego Śląska mieli zdeponować swoje majątki w bankach. W ten sposób do Niemców miało trafić nawet 60 skrzyń z cennymi przedmiotami, w których miało znajdować się m.in. złoto, biżuteria, obrazy oraz kamienie szlachetne.

Grupa potencjalnych odkrywców przekonuje, że wpadła na trop złotego pociągu. Z ich ustaleń wynika, że trzy wagony mają się znajdować w tunelu, który biegnie w stronę Zamku Książ na Dolnym Śląsku. Badacze starają się aktualne uzyskać pozwolenia na przeprowadzenie prac m.in. od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Złoty pociąg zlokalizowany. Projekt Riese ma więcej tajemnic

Próby zlokalizowania złotego pociągu nie są niczym nowym. Przez wiele lat poszukiwacze skarbów przekonywali, że złoty pociąg jest ukryty w podziemnym kompleksie Riese. Był to tajny projekt III Rzeszy, który realizowano w zamku Książ oraz w Górach Sowich. W skałach wykuto kilkanaście kilometrów tuneli.

Prace nad Riese rozpoczęto w 1943. Do budowy projektu zmuszono jeńców wojennych oraz więźniów obozów koncentracyjnych. Na Dolny Śląsk trafili m.in. Żydzi po likwidacji w sierpniu 1944 roku łódzkiego getta. Z danych, którymi dysponują historycy wynika, że Riese mogło budować nawet 30 tys. osób. Wielu jeńców straciło przez to życie. Inwestycja pochłonęła nawet 150 mln marek niemieckich.

Projekt Riese tajną kwaterą Hitlera?

Z uwagi na fakt, że Riese to największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec, od lat budzi on zainteresowanie nie tylko historyków. Remigiusz Mróz uczynił Riese miejscem jednej ze swoich powieści.

Wielu historyków zastanawia się, jaki był cel tworzenia tak wielkiego kompleksu. Oficjalnie podawano, że miała to być jedna z głównych kwater Adolfa Hitlera. Pojawiają się również teorie według których władze III Rzeszy chciały uczynić z Riese schrony oraz tajne laboratoria, w których miały być prowadzone prace nad utworzeniem Wunderwaffe, czyli bronii jądrowej. Nieprzypadkowo Riese zlokalizowano w miejscu, w którym znajdowały się złoża rud uranu.

Według jednej z hipotez to właśnie w tych podziemiach miała się odbywać produkcja rakiet. Naziści chcieli ją wznowić po tym, jak alianci dokonali zniszczeń fabryk zlokalizowanych na wyspie Uznam.

Kolejna teoria sugeruje, że Riese miało być dla nazistów wielkim skarbcem, w którym magazynowano zrabowane kosztowności. Stąd właśnie pojawiają się legendy, jakoby właśnie tutaj miał się znajdować złoty pociąg.

Riese otwarte dla turystów

Ostatecznie przedstawiciele III Rzeszy zdołali wybudować tylko część Riese. Plany pokrzyżowało wkroczenie Armii Czerwonej. Zanim do tego doszło, naziści zniszczyli większość podziemnych konstrukcji i wysadzili prowadzące do nic tunele.

W skład Projektu Riese wchodzi obecnie siedem kompleksów: Soboń, Gontowa, Jawornik, Rzeczka, Włodarz, Książ oraz Osówka. Cztery ostatnie są udostępnione dla turystów.

Rzeczka to trzy wejścia wykute w skałach wschodniego zbocza wzniesienia Ostra. Włodarz to olbrzymi kompleks, który składa się z licznych korytarzy przecinających się pod kątem prostym i tworzących siatkę. Długość tuneli Osówki jest szacowana na 1700 metrów.

