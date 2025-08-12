Jachty i sauny w ramach środków z KPO. Na jaw wyszły nowe fakty

— Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz bardzo szczegółowo przedstawiła informacje. Wszystkie sprawy zostaną dokładnie skontrolowanie. W połowie września będą wyniki wszystkich kontroli. Chodzi o program HoReCa. Wiemy doskonale, co jest przyczyną tej trudnej sytuacji. Program został przygotowany w roku 2021 przez poprzedni rząd i miał być wsparciem dla przedsiębiorców po pandemii — mówił Adam Szłapka po posiedzeniu rządu. W ten sposób rzecznik rządu skomentował doniesienia o nietypowych wydatkach w ramach rozdzielania funduszy na KPO.

Wkrótce więcej informacji