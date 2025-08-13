Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Jest oficjalny komunikat

Donald Trump zorganizował telekonferencję, w której uczestniczyli europejscy liderzy. Jej głównym tematem jest rychłe spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Rosji – Władimirem Putinem. Odbędzie się ono 15 sierpnia na Alasce.

Polskę na konferencji reprezentował Karol Nawrocki.

O tym, że to właśnie głowa Rzeczypospolitej Polskiej będzie reprezentowała nasz kraj na spotkaniu online z Trumpem, media spekulowały już wcześniej. Teraz nieoficjalne doniesienia zostały oficjalnie potwierdzone przez prezydencką kancelarię. Na telekonferencji obecni byli liderzy Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). To wszystko przed wylotem do Anchorage, gdzie na terenie bazy Sił Powietrznych i Lądowych USA Elmendorf-Richardson spotkają się przywódcy dwóch mocarstw – Rosji i Ameryki. Putin i Trump rozmawiać będą w cztery oczy. Cel, który chce osiągnąć w piątek prezydent USA, to zakończenie trwającego od ponad trzech lat konfliktu zbrojnego, który wybuchł w Ukrainie.

Jak pisze portal Onet, po telekonferencji Trumpa odbyła się kolejna – bez przywódcy Stanów Zjednoczonych. Jej tematem była wojna w Ukrainie i wątek relacji europejskich stolic z Moskwą.

Media piszą, że piątkowe spotkanie na Alasce (stanie znajdującym się na północno-zachodnim obszarze USA) będzie „historyczne”. Może ono zdecydować o dalszym losie Ukrainy.

Media nie mają dobrych wieści. Przywódca Rosji „nie zrobi ani jednego korku wstecz”?

Amerykańskie media nie mają jednak złudzeń co do tego, że Putin nie ugnie się ws. zmiany warunków prowadzących do zakończenia wojny. Pisze o tym m.in. „Washington Post”. Przywódca Rosji chce demilitaryzacji Ukrainy, zmiany jej władz na prorosyjskie czy blokowania integracji Kijowa z NATO. Ponadto wśród żądań jest jeszcze przyjęcie przez Kijów neutralności. Siergiej Markow – politolog związany z Moskiewskim Uniwersytetem Państwowym i były doradca Putina – zapewnia, że Moskwa „nie zrobi ani jednego kroku wstecz”.

