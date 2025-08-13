Antycyklon Julia namiesza w pogodzie. Taka będzie końcówka tygodnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy opublikował 13 sierpnia alerty meteorologiczne – pierwszego i drugiego stopnia. Polska „mieni się” barwami żółtymi i pomarańczowymi, co nie powinno cieszyć, bo mamy do czynienia z ostrzeżeniami, a jednak dla Polaków, po długim zimnie i deszczu, to wielki powód do radości, co nie dziwi. Należy jednak pamiętać, by w upale przekraczającym 30℃ trzeba zatroszczyć się o seniorów, dzieci i osoby schorowane, które dużo gorzej od reszty populacji znoszą wszechobecny gorąc.

Z danych IMGW wynika, że w środę najwyższą temperaturę odnotowano w Legnicy (na Dolnym Śląsku) – to 31,3℃. „Najzimniej” było zaś na Pomorzu – konkretnie na Helu, 22,4℃.

Co synoptycy prognozują na najbliższe dni? Temperaturę podaną przez IMGW, uwzględnioną w modelach, zaprezentowano w wymownych pomarańczowych i krwistoczerwonych barwach. Skąd wziął się tak duży upał po tygodniach burz z opadami deszczu i niemal całkowitym zachmurzeniem nieba, co przypominało prędzej jesień niż okres wakacyjny? „Wpływ na pogodę w Polsce ma obecnie antycyklon Julia” – tłumaczy Onet. Antycyklon to synonim wyżu, czyli sytuacja,, która związana jest z dużą ilością słońca i wymiernym ciepłem.

IMGW ma dobre wieści. Wykorzystaj dobrze koniec 33. tygodnia 2025 roku. Pierwsza połowa sierpnia pod znakiem upałów. O takich wakacjach marzyli Polacy!

14 sierpnia temperatura w niemal całym kraju – wyłączając tereny północno-wschodnie – oscylowała będzie wokół 31-33℃ (w ciągu dnia). Nawet w nocy z czwartku na piątek będzie komfortowo – od 15 do 19℃. Warto przypomnieć, że będzie to w przeddzień Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mowa o jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim (tego dnia, według wierzeń, Maryja razem z ciałem i duszą została wzięta do raju). W związku z tym od lat 15 sierpnia jest ustawowo wolny od pracy – i bardzo dobrze, bo będzie równie piękny, co czwartek.

W piątek warto więc zaplanować swój czas na świeżym powietrzu. Termometry w niemal całym kraju wskażą nawet 34℃ (a według innych prognoz, nawet więcej, choć lokalnie). Najniższa temperatura będzie na wschodzie kraju – w górnej części Podlasia (27℃) czy na granicy Pomorza i Zachodniego Pomorza (28℃), a także na południu Polski, na granicy Małopolski ze Słowacją, w kierunku Centralnych Karpat Zachodnich – tam będzie około 29℃.

