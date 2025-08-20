Kto kogo rozegrał w sprawie Trumpa? „Nawrocki nie umie jeszcze podejść prezydenta USA”

– Donald Trump lubi, jak mu się słodzi, a nie mówi, co ma robić. Być może zdecydowana postawa Karola Nawrockiego wobec Władimira Putina zniechęciła do niego prezydenta USA, który nie zachowuje się twardo wobec Putina – mówi nasz rozmówca z PiS.

Spotkanie koalicji chętnych z Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Trumpem bez przedstawiciela Polski było zaskoczeniem. Rząd winę za nieobecność przerzucał na prezydenta, a z kolei otoczenie prezydenta obarczało rząd. Jaka była prawda?