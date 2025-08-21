Wymowne wyniki nowego sondażu. Polacy stawiają sprawę jasno

Donald Trump rozpoczął swoją dyplomatyczną ofensywę. Prezydent postanowił zaangażować się w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Podczas szczytu na Alasce spotkał się z Władimirem Putinem.

Rozmowy w USA bez udziału Polski

Dwa dni później rozmawiał w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim. W Waszyngtonie pojawili się także europejscy liderzy – Emmanuel Macron (prezydent Francji), Friedrich Merz (kanclerz Niemiec), Alexander Stubb (prezydent Finlandii) oraz szefowie rządów Włoch i Anglii – Giorgia Meloni i Keir Starmer. Obecni byli także szefowa KE i sekretarz generalny NATO.

Przy stole negocjacyjnym zabrakło reprezentanta Polski. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta oraz rządu wzajemnie przerzucają się winą za zaistniałą sytuację.

Radosław Sikorski i Adam Szłapka tłumaczyli, że spotkanie w Waszyngtonie odbywa się w tym samym formacie, co wcześniejsze rozmowy online liderów i wtedy Polskę reprezentował Karol Nawrocki. Z kolei otoczenie prezydenta przekonuje, że to szef MSZ nie zgłosił gotowości Polski do udziału w rozmowach podczas spotkania tzw. koalicji chętnych.

Nawrocki czy Sikorski? Najnowszy sondaż nie zostawia złudzeń

W najnowszym sondażu SW Research dla Onetu respondentów zapytano o dyplomatyczny kryzys z udziałem Polski. Według 48,6 proc. ankietowanych nieobecność przedstawiciela polskich władz na rozmowach z Donaldem Trumpem to wina Karola Nawrockiego. Znacznie mniej – 28,4 proc. badanych – wskazało na Donalda Tuska.

Warto zwrócić uwagę na spory odsetek osób, które nie mają w tej kwestii sprecyzowanych poglądów. Aż 23 proc. wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 823 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

