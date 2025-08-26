Była partnerka męża Beaty Klimek mści się na nim po rozstaniu? Jan K. zdradził, kiedy mu zaszkodzi
Udostępnijdodaj Skomentuj

Była partnerka męża Beaty Klimek mści się na nim po rozstaniu? Jan K. zdradził, kiedy mu zaszkodzi

Dodano: 
Beata Klimek i zdjęcie ilustracyjne policji
Beata Klimek i zdjęcie ilustracyjne policji Źródło: policja.gov.pl
Jan K., mąż zaginionej Beaty Klimek uważa, że była partnerka „robi mu po złości” przez to, że ma teraz nową przyjaciółkę. Mężczyzna podkreślił, że nie ma nic do ukrycia. Jednocześnie zaznaczył, że Agnieszka B. może mu zaszkodzić tylko wtedy, gdy zacznie kłamać.

Agnieszka B. po rozstaniu z Janem K., mężem Beaty Klimek, stwierdziła, że nie jest już przekonana na 100 proc. o tym, że mężczyzna nie jest zamieszany w zaginięcie. Jan K. miał też stwierdzić, że jeżeli trafi za kraty, to już stamtąd nie wyjdzie. Mężczyzna w rozmowie z „Faktem” zwrócił uwagę, że jego była już partnerka ma kryminalną przeszłość. Podkreślił również, że „jest recydywą w mataczeniu i dalej nią będzie”. Jan K. przekonuje, że każdy by się bał więzienia.

– Mówiąc to, chciałem zobaczyć, jak ona zareaguje. I widać było po jej minie, że ja jej nie interesowałem w żaden sposób. Co więcej, Agnieszka się oburzyła, kiedy jej mówiłem, że chcę zdobyć pieniądze na proces poszlakowy, jeśli taki będzie miał miejsce – tłumaczył mąż Beaty Klimek. Mężczyzna jest przekonany, że jego była partnerka chce się na nim zemścić po rozstaniu.

Zaginięcie Beaty Klimek. Jan K. odpiera zarzuty po rozstaniu z Agnieszką B.

– Skończyło się i ona wie dokładnie dlaczego. Wielokrotnie prosiłem ją, żeby nie rozmawiała za moimi plecami z mediami i różnej maści youtuberami. A ona to robiła i byłem na nią za to zły – przyznał Jan K. Dodał, że zdecydował o rozstaniu w kwietniu. – To prawda, że teraz w moim życiu jest inna kobieta, przyjaciółka. I prawdopodobnie właśnie dlatego Agnieszka się teraz mści i robi mi po złości. Być może boli ją to, że moja przyjaciółka jest od niej młodsza, może lepiej wygląda, nie wiem – kontynuował.

Zdaniem mężczyzny była partnerka może mu zaszkodzić tylko wtedy, gdy będzie kłamać. – Ja mam czyste sumienie i nie mam nic do ukrycia, więc jestem spokojny – zapewniał. Jan K. w mediach społecznościowych oskarżył Agnieszkę B. o kradzież podczas wyprowadzki. Kobieta przekonywała, że zabrała ze sobą prezenty od niego i jego rodziny. Prokuratura Regionalna w Szczecinie przedłużyła śledztwo ws. zaginięcia Beaty Klimek do 14 listopada.

Czytaj też:
Jasna deklaracja męża Beaty Klimek. „Przyznaję się do tego, że to był mój błąd”Czytaj też:
Zaginięcie Beaty Klimek. Na jaw wyszły szokujące fakty

Opracował:
Źródło: Fakt