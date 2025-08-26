Niespodziewany ruch Nawrockiego. Zwołał szczyt w Warszawie

W czwartek 28 sierpnia w Warszawie dojdzie do spotkania liderów kilku europejskich państw. – W stolicy odbędzie się bardzo ważne i duże spotkanie. Przyjadą do nas prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i premier Danii. Czyli nasi ważni sojusznicy tutaj w regionie NATO – przekazał Marcin Przydacz na antenie Polsat News.

Karol Nawrocki chce być „głosem regionu”

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP dodał, że to Karol Nawrocki wystąpił z inicjatywą organizacji mini szczytu bałtyckiego. Prezydencki minister podkreślił, że „politycy będą rozmawiać przede wszystkim o wojnie w Ukrainie, ale poruszone zostaną także kwestie współpracy na rzecz ogólnego bezpieczeństwa”.

– Liderzy mają ponadto wymienić się poglądami w kwestii negocjacji, jakie toczyły się między USA i Rosją – zaznaczył Marcin Przydacz.

Współpracownik Karola Nawrockiego poinformował, że „prezydent rozmawiał już z przywódcą Finlandii Alexandrem Stubbem, który brał udział spotkaniu w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem. Wkrótce ma się także skontaktować z politykami z Mołdawii”.

– Karol Nawrocki chce być głosem regionu, ale też chce się najpierw wsłuchać w ten region, tak aby móc – jako lider tego regionu – jechać do USA z pewnym ustalonym stanowiskiem w sprawie Rosji – tłumaczył prezydencki minister.

Nawrocki leci do USA. Szczegóły wizyty

Mini szczyt bałtycki odbędzie się tydzień przed wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. – Na pewno jednym z naszych głównych zadań jest przekonywanie Amerykanów do prawdziwej twarzy Władimira Putina i prawdziwej polityki rosyjskiej. Wiadomo, że Rosja próbuje argumentować nieco na swoją rzecz – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP.

Marcin Przydacz przekonywał, że mimo niełatwej sytuacji, Karol Nawrocki będzie chciał w trakcie rozmów w Białym Domu poruszyć również kwestię stosunków transatlantyckich, polityki gospodarczej i dyskusji wokół polityki celnej. – Prezydent zapewni Donalda Trumpa, że Polska chce wykorzystać możliwość współpracy energetycznej. Nie mamy już z Rosji gazu, chcemy współpracować z Amerykanami – podsumował.

