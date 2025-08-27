Wiceministra MEN o lekcjach religii. Będą kontrole z kuratoriów

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny, od którego liczba godzin religii zostanie ograniczona do jednej tygodniowo. Przeciwko zmianom protestowali Episkopat, katecheci oraz część rodziców i polityków. Niektóre samorządy zapowiedziały uruchomienie dodatkowych lekcji katechezy.

Jedna lekcja religii tygodniowo. Kontrole ze strony kuratoriów

O zmiany w nauczaniu religii zapytano w TVP Info Katarzynę Lubnauer. Wiceministra MEN odniosła się do kontroli ze strony kuratoriów, które sprawdzać będą samorządy organizujące „ponad ministerialne godziny religii”.

– My tylko kontrolujemy to, czy to się odbywa zgodnie z prawem (...). Jeżeli się odbywa zgodnie z prawem to „wolnoć, Tomku, w swoim domku” – powiedziała Lubnauer.

Dodała, że to nie Ministerstwo Edukacji Narodowej jest od sprawdzania, czy gminy działają gospodarnie.

Polityczka skomentowała również plotkę o finansowych karach dla rodziców wagarujących dzieci. – Nie ma takich zmian. Nie wiem, skąd się wzięła ta plotka – wyjaśniła.

Zmiany MEN w prawie oświatowym. Lubnauer wyjaśnia

Lubnauer opisała również zmiany dotyczące klasyfikacji uczniów opuszczających zajęcia lekcyjne. Dotychczas wymagane było, aby nieobecności było mniej niż 50 proc. godzin.

– My chcemy to zmienić, żeby ten wskaźnik był nie więcej niż 25 proc. w skali roku i nie więcej niż 50 proc. w skali miesiąca, bo może być to nierówno rozłożone – powiedziała.

Lubnauer dodała, że rodzic powinien również podawać powód usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole.

Nowelizacja Prawa oświatowego zakłada, że przekroczenie progu 25 proc. nieusprawiedliwionych nieobecności spowoduje nieklasyfikowanie ucznia, który nie będzie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Współczynnik nie może więc przekroczyć 25 proc. dni zajęć w całym roku szkolnym i 50 proc. w obrębie jednego miesiąca.

