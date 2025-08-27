Dwóch Rosjan zatrzymanych na A2. Są podejrzani o zabójstwo

26 sierpnia około godziny 21:15 na autostradzie A2, w rejonie węzła Skierniewice, policjanci z kilku powiatów garnizonu łódzkiego zatrzymali dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat, którzy poruszali się samochodem marki Audi. Mężczyźni byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania i są podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii.

Łódzka policja poinformowała w mediach społecznościowych, że dzięki zdecydowanej i świetnie skoordynowanej akcji pościgowo-blokadowej policjantów z garnizonu łódzkiego niebezpieczni przestępcy zatrzymani zostali. Podkreślono, że nikt nie odniósł obrażeń.

Więcej informacji wkrótce.