Burza po kontrowersyjnych tytułach paneli. Chirurdzy biją się w pierś

Na zaplanowanym na październik 72. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich pojawiły się panele o tytułach „Kobiety vs. Mężczyźni – kto w polskiej chirurgii jest bardziej pracowity, a kto bardziej uprzywilejowany?” oraz „Dyskusja damsko-męska: czy kobiety powinny być chirurgami – za i przeciw”. Sprawa wywołała kontrowersje.

„Ręce nie mają gdzie opaść”

„Ja proponuję dyskusję: ‘Ręce nie mają gdzie opaść: paneliści i eksperci, którzy poza zjazdami nie reprezentują wiele’” – skomentował sytuację w mediach społecznościowych dr n. med. Piotr Kowalewski z Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala w Legionowie Wojskowego Instytutu Medycznego.

Zareagowała też organizacja „Kobiety w chirurgii”, która wyjaśniła, że nie ma z debatą nic wspólnego, a zbieżność sesji z nazwą Fundacji jest przypadkowa. Zaznaczono, że temat tej dyskusji „utrwala szkodliwe stereotypy” oraz „podważa kompetencje, dorobek i obecność kobiet w chirurgii”. Podkreślono, że tego typu debata nie powinna się odbyć i zaproponowano organizację debaty pod innym tytułem.

Oburzenie po tytułach paneli. Jest reakcja na awanturę w sieci

Po nagłośnieniu tematu Towarzystwo Chirurgów Polskich wydało oświadczenie ws. sesji „Kobiety w chirurgii”. „Pragniemy wyjaśnić i przeprosić wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte niefortunnie dobranymi tytułami. Naszą intencją nigdy nie było deprecjonowanie żadnej grupy. Wręcz przeciwnie – jako środowisko medyczne głęboko wierzymy, że chirurgia nie ma płci, a jej prawdziwą siłą są kompetencje, pasja i zaangażowanie każdej chirurżki i każdego chirurga” – czytamy na wstępie.

„Celem planowanej sesji była otwarta i szczera rozmowa o tym, jak budować kulturę wzajemnego szacunku, równości i inkluzywności w chirurgii – wartościach, które Towarzystwo Chirurgów Polskich w pełni podziela i pragnie konsekwentnie promować. Naszym przesłaniem miało być jasne stwierdzenie, że w chirurgii płeć nie ma znaczenia – bo kobiety i mężczyźni wykonujący ten wymagający zawód są równi i zasługują na te same szanse rozwoju zawodowego” – kontynuowano.

Towarzystwo Chirurgów Polskich zmienia tytuł panelu. Poszło o dyskryminację i seksizm

„Chirurgia jest dziedziną, w której liczą się umiejętności, wiedza i determinacja, a nie płeć i to pragniemy z całą mocą podkreślić. Dziś około 33 proc. członków Towarzystwa Chirurgów Polskich stanowią kobiety, a naszym celem jest, by ta liczba rosła z roku na rok” – brzmi fragment komunikatu. TChP zaznaczyło, że chce „aktywnie promować ten zawód wśród wszystkich, likwidować nierówności strukturalne oraz tworzyć środowisko pracy wolne od uprzedzeń i dyskryminacji”.

Towarzystwo Chirurgów Polskich podsumowało, że jego celem jest, aby kongres był „przestrzenią merytorycznej wymiany wiedzy, wspierania młodych adeptek i adeptów chirurgii oraz budowania otwartego, inkluzywnego środowiska zawodowego”, stąd zdecydowano o zmianie tytułu dyskusji. Będzie on teraz brzmiał: „Chirurgia bez barier: rozmowa o wyzwaniach i równych szansach w rozwoju zawodowym”.

Czytaj też:

„Superniania” bez litości dla prezydenta. „Wstyd mi za weto”Czytaj też:

Tak potraktowano pacjentów na SOR w Elblągu. Wstrząsające relacje