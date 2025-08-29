Co dalej z pokazami F-16? Wojsko podjęło decyzję

Ministerstwo Obrony Narodowej wstrzymało do odwołania udział wojskowych w pokazach lotniczych. Decyzja jest efektem katastrofy, do której doszło w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów Air Show Radom 2025 z udziałem samolotu F‑16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Wypadku nie przeżył pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian. Zakaz ma obowiązywać do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy.

Wojsko uziemia F-16 po katastrofie na Air Show w Radomiu. Jest jeden wyjątek

Informację potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak. Decyzja dowódcy generalnego ws. wstrzymania wszystkich lotów na samolocie F-16 nie będzie jednak dotyczyła lotów operacyjnych, czyli dyżurów bojowych i lotów rozpoznawczych.

W ramach systemu obrony powietrznej kraju i zobowiązań sojuszniczych samoloty F-16 regularnie patrolują granice naszego kraju, które są jednocześnie wschodnią flanką NATO. Patrole są głównym elementem stałej gotowości bojowej. Myśliwce muszą być gotowe do natychmiastowego startu, gdyby trzeba było zareagować na potencjalne zagrożenie, np. nieautoryzowane loty obcych maszyn, naruszenia przestrzeni powietrznej lub ataki rakietowe.

Katastrofa F-16 podczas Air Show Radom 2025. Jak długo potrwa wyjaśnianie przyczyn wypadku?

Płk Pawlak podkreślał, że na wyjaśnienia katastrofy F-16 na Air Show w Radomiu ze strony Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego najprawdopodobniej trzeba będzie czekać miesiące. Rzecznik prasowy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych mówił, że na razie „nie można nic powiedzieć” o wstępnych hipotezach dotyczących wypadku. Płk Pawlak nie chciał ich snuć, bo jak zaznaczył „wojsko opiera się tylko i wyłącznie na faktach”.

