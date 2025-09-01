Karol Nawrocki dostrzegł zapłakaną dziewczynkę. Zareagował błyskawicznie

W niedzielę 31 sierpnia w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 45. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność. Karol Nawrocki powiedział, że jest to święto uhonorowania tych, którzy „zachowali się jak trzeba w roku 1980, a o których państwo polskie na wiele lat i na wiele dekad zapomniało”.

Karol Nawrocki o Lechu Wałęsie. Podziękował Sławomirowi Cenckiewiczowi

Prezydent dodał, że to święto tych osób, które nigdy nie usłyszały od Polski słów: „dziękuję za to, że w sierpniu byłeś w Stoczni Gdańskiej, w Stoczni Szczecińskiej i w całej Polsce, po to, aby walczyć o naszą wolność i niepodległość". – Ja mogę żyć w wolnej Polsce dzięki wam i chcę wam za to podziękować, bohaterowie Solidarności – powiedział prezydent. Karol Nawrocki podkreślił też, że przez ostatnie lata – w imieniu Andrzeja Dudy – wręczał takim ludziom, jeszcze jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Krzyże Wolności i Solidarności.

W dalszej części wystąpienia Karol Nawrocki poświęcił też chwilę Lechowi Wałęsie. Jak zaznaczył, nie można o nim zapominać, bo „poddalibyśmy się historycznej amnezji”. – Lech Wałęsa był przewodniczącym Solidarności, ale nikt nie zabroni nam opisywać rzetelnie i mówić prawdy o tym, kim był Lech Wałęsa. I za to dziękuję Sławomirowi Cenckiewiczowi – powiedział.

Karol Nawrocki dostrzegł zapłakane dziecko. „Wszystko będzie dobrze”

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości Karol Nawrocki dostrzegł w tłumie zapłakaną dziewczynkę. – A co się stało, płakałaś? – zapytał ją. W tle nagrania słychać odpowiedź, że dziecko płakało ze szczęścia.

Prezydent zapytał dziewczynkę, jak ma na imię i czy jest z Gdańska. – Boże, wzruszyłaś mnie. Ze szczęścia płaczesz. Wszystko będzie dobrze, Hania – powiedział Karol Nawrocki i przytulił dziecko.

