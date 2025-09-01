Tak Kaczyński spędził wakacje. Sieć obiegło nietypowe zdjęcie

Joachim Brudziński przyzwyczaił opinię publiczną, że każdego roku publikuje w mediach społecznościowych relację ze wspólnych wakacji z Jarosławem Kaczyńskim.

Tak wyglądały wakacje Kaczyńskiego. Do sieci trafiło zdjęcie

Nie inaczej było tym razem. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości udostępnił fotografię, na której widać prezesa PiS w wakacyjnym wydaniu. Polityk siedzi na łódce, trzymając w ręku szklankę – z jak możemy się tylko domyślać – piwem.

Przy okazji Joachim Brudziński postanowił wbić szpilę w Sławomira Mentzena i jego flagową akcję. „To chyba »oczywista oczywistość«, że każdy rozgarnięty wybierze piwo z Jarosławem Kaczyńskim a nie żadnym Sławomirem Mentzenem” - napisał eurodeputowany.

Do posta dołączył kilka hasztagów. Jeden z nich sugerował, że fotografia została wykonana na Pomorzu Zachodnim. Drugi #„Sigma” - to młodzieżowe słowo roku 2024, które oznacza m.in. osobę odnoszącą sukcesy, która wzbudza podziw otoczenia.

Wakacje polityków PiS

Jarosław Kaczyński od lat wybiera urlop w Polsce, najczęściej z aktualnym europosłem Joachimem Brudzińskim. Nierzadko dołącza do nich także Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W przeszłości Brudziński publikował zdjęcia z ich wypraw w Bieszczady, na ryby czy z wizyt w Zachodniopomorskiem.

W 2017 roku postanowili zrobić sobie wyprawę na szczyt Koziarz, ubrani w „patriotyczne peleryny”. Zdjęcie błyskawicznie stało się hitem w mediach społecznościowych.

W ubiegłym roku prezes PiS spędził urlop w towarzystwie m.in. Czesława Hoca i Joachima Brudzińskiego. Nie jest wykluczone, że w wakacyjnym wypadzie brało także udział kilkoro innych polityków PiS, ponieważ zostali oni oznaczeni we wpisie Joachima Brudzińskiego w mediach społecznościowych. Są to: Marek Gróbarczyk, Paweł Szefernaker czy Zbigniew Bogucki.

„Wspomnienia z wakacji. Wszędzie dobrze ale na Pomorzu Zachodnim najlepiej” – ocenił wówczas Joachim Brudziński.

