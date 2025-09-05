Andrzej Duda: „Fort Trump” to był chwyt marketingowy. Pomoc Ukrainie? Tylko w naszym interesie

W podcaście „Mówiąc Wprost” były prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w rozmowach z administracją Trumpa słyszał nie tylko o utrzymaniu, ale i możliwości zwiększania amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. – Prezydent Donald Trump potwierdził gwarancję bezpieczeństwa […] i powiedział, że jeżeli Polacy będą chcieli, to [obecność wojsk USA] zostanie zwiększona – mówi były prezydent Polski.

– Nie będzie żadnego wycofania [amerykańskich wojsk]; miałem jasne zapewnienia i od sekretarza obrony, i od prezydenta” – dodaje.

Dopytywany o kulisy projektu Fort Trump, były prezydent przyznaje bez ogródek, że nazwa miała w sobie element perswazji: – Nazwa Fort Trump to oczywiście taki trochę zabieg marketingowy wobec samego pana prezydenta Trumpa – podkreśla Duda.

Duda równocześnie broni realnego sensu idei stałej bazy i wylicza namacalne skutki współpracy: F-35, Abramsy, Patriot: – Gdyby nie prezydent Donald Trump, który nas wtedy de facto wpuścił do kolejki […] to by tego dzisiaj nie było. Najnowocześniejsze amerykańskie uzbrojenie […] idzie dzisiaj do Polski.