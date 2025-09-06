Eksplozja na wojskowym poligonie. Dwaj cywile ranni

Na terenie warszawskiego Rembertowa prowadzone są czynności przez Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej wraz z patrolem saperskim. Powodem jest zdarzenie, do którego doszło na poligonie wojskowym.

Dwóch cywilów weszło tam pomimo wyraźnych znaków zakazujących wstępu. W wyniku detonacji ładunku wybuchowego obie osoby zostały ranne.

Nieoficjalnie: eksplodował niewybuch

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Polsat News, na rzeczonym poligonie miał eksplodować niewybuch. Zgodnie z doniesieniami dziennikarzy, ucierpieć miało dwóch mężczyzn – jeden w wieku około 50 lat, a drugi w wieku około 30 lat. Obaj mają być w ciężkim stanie, bowiem odnieść mieli rany szarpane.

Służby poinformowały, że pochodzenie materiału wybuchowego oraz dokładne okoliczności incydentu będą wyjaśniane w ramach dalszego postępowania.

Więcej informacji wkrótce.

