Niezidentyfikowany obiekt latający w pobliżu granicy. Policja wydała komunikat

„Dyżurny terespolskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie od funkcjonariuszy Straży Granicznej o ujawnieniu w rejonie przejścia granicznego w Terespolu szczątków niezidentyfikowanego obiektu latającego. O zdarzeniu powiadomiliśmy służby oraz Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej” – poinformowała w mediach społecznościowych bialska policja.

„Zabezpieczamy miejsce ujawnienia obiektu. W związku ze zdarzeniem nikt nie doznał obrażeń” – dodano we wpisie. Jak podaje Onet, do zdarzenia doszło około godz. 21:40 w polu kukurydzy w miejscowości Polatycze. Znaleziono tam „wypalone miejsce”. Szczątki drona ujawnili funkcjonariusze SG. Jak czytamy „Szczątki drona ujawnili funkcjonariusze Straży Granicznej”.

Z kolei 6 września Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim została zawiadomiona przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Lubelskim o ujawnieniu na nieruchomości gruntowej w miejscowości Majdan – Sielec niezidentyfikowanych szczątków przedmiotu przypominającego drona. Policją powiadomił z kolei właściciel nieruchomości.

Służby zabezpieczyły miejsce ujawnienia szczątków drona. Sprawdzili je specjaliści w kierunku materiałów wybuchowych z wynikiem negatywnym. Potwierdzono, że szczątki pochodzą z urządzenia typu dron, wykonanego główne z tworzywa przypominającego styropian i zawierały układy elektroniczne powiązane z silnikiem spalinowym.

Na zabezpieczonych elementach ujawniono fragmenty napisów w cyrylicy. Miejsce oględzin nie wykazało śladów mogących świadczyć o eksplozji. Równocześnie przeprowadzono przesłuchania okolicznych mieszkańców, które nie wskazywały, aby ktokolwiek słyszał odgłos eksplozji. Hałas usłyszał za to około godz. 2:00 właściciel nieruchomości, według którego dźwięk pochodził właśnie obiektu, który później znalazł.