Srebrny Glob na moment zrobił się czerwony. Niecodzienny spektakl na polskim niebie

Zmiana koloru Srebrnego Globu na czerwony rozpoczęła się u nas o godzinie 17:28 od zaćmienia półcieniowego. O 18:27 zaczęło się zaćmienie częściowe, a o 19:32 zaćmienie całkowite, które swoje maksimum osiągnęło o 20:13.

Zaćmienie Księżyca. Niezwykły kolor Srebrnego Globu

Zaćmienie całkowite utrzymywało się aż do 20:53, wróciło do częściowego o 21:56 i półcieniowego o 22:56. Przez kilka godzin mieliśmy więc prawdziwy spektakl na polskim niebie. Najlepiej oglądało się mieszkańcom wschodnich i zachodnich krańców naszego kraju, gdzie zachmurzenie było najmniejsze.

Jeśli przegapiliście opisywane wyżej zjawisko, to nic straconego. W sieci znajdziecie nagrania nieba ze sporymi zbliżeniami na Księżyc. Jak widać ze statystyk, powtórki obejrzały już tysiące internautów.

Dlaczego Księżyc wygląda na czerwony?

Podczas zaćmienia Ziemia przesłania Słońce i rzuca cień na Księżyc. Mimo to część światła dociera do jego powierzchni – przechodząc przez atmosferę naszej planety. Następuje wówczas efekt zwany rozproszeniem Rayleigha, który sprawia, że Księżyc przybiera krwistą barwę. To dokładnie ten sam mechanizm, który odpowiada za czerwone odcienie wschodów i zachodów Słońca.

Co ważne, choć „krwawy księżyc” występuje równie rzadko jak zaćmienie Słońca, można go oglądać z dużo większego obszaru na Ziemi.

Co istotne, do podziwiania całkowitego zaćmienia Księżyca nie są potrzebne specjalne teleskopy. Choć osoby dysponujące sprzętem astronomicznym i obserwujące z dala od miejskich świateł zobaczą najwięcej, „krwawy księżyc” jest dobrze widoczny gołym okiem. Należy jedynie pamiętać, by ograniczyć wpływ sztucznego oświetlenia.

