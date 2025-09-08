Wysyp grzybów w polskich lasach. Wtedy najlepiej iść do lasu po deszczu

Schyłek lata i początek jesieni to czas największego wysypu grzybów w polskich lasach. To doskonała pora na grzybobranie, dlatego każdego roku w tym czasie wielu miłośników grzybów wyrusza do lasu. Grzyby do owocowania potrzebują dużej wilgotności, czyli jednocześnie ciepła i opadów deszczu. Nie tolerują natomiast zimnych nocy. Kiedy więc należy wybrać się do lasu, aby nie wrócić z pustym koszykiem?

Jak szybko rosną grzyby po deszczu? Oto czas wzrostu popularnych gatunków

Szybkość wzrostu grzybów zależy od ich gatunku czy podłoża. Na szybkość wzrostu po deszczu ma także wpływ lokalizacja zarodników. Bardzo szybko przy korzystnych warunkach namnażają się maślaki i koźlarze, których można szukać niemal codziennie. Co drugi dzień można wypatrywać kurek. Sprawa nie jest prosta z prawdziwkami, na które trzeba z kolei czasem poczekać od jednego do 10 dni.

Na opieńki można wybierać się co dwa, trzy dni. Jeśli chodzi o gąski zielone, to można się nie wybierać co trzy dni, ale rosną one od października. W przypadku czubajki kani czas oczekiwania wynosi około czterech dni. Na pięć dni trzeba czekać na borowiki, na które można trafić jesienią. Jeśli chodzi o podgrzybki, to należy się wstrzymać przez około sześć dni, zanim ponownie wyruszymy do lasu. Jeśli chodzi o borowiki, na które można trafić jesienią, to należy na nie czekać około pięciu dni.

Wykręcać czy wycinać? Oto ważna zasada

Przy zbiorze grzybów warto też pamiętać o ważnej rzeczy, jeśli chodzi o wykręcanie i wycinanie. Większe owocniki grzybów lepiej jest wyciąć, ze względów praktycznych, ale nie w połowie, tylko jak najniżej, odgarniając dokładnie ściółkę i uważając, aby nie uszkodzić grzybni. Można też delikatnie podważyć owocnik grzyba koniuszkiem noża.

Należy starannie przykryć miejsce, aby grzybnia nie wysychała. Grzyby blaszkowe, takie jak kurka, zielonka czy rydz lepiej jest wykręcać. Należy je wyjąć z podłoża tak, aby nie uszkodzić trzonu i także dokładnie zakryć grzybnię ściółką. Grzybni nie należy niszczyć i rozkopywać, ponieważ to właśnie z niej powstają nowe grzyby.

