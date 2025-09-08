Biskupi walczą z decyzją MEN. Taki list usłyszeli wierni

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2025/2026 spadła liczba godzin religii w szkołach – z dwóch do jednej godziny tygodniowo. Zmiany spotkały się z reakcją Episkopatu, który protestował przeciwko reformie ministry Barbary Nowackiej. W niedzielę 7 września w polskich kościołach odczytano „list pasterski”, w którym ponownie poruszono temat katechezy.

„Wyraz dyskryminacji i nietolerancji”. List biskupów do wiernych

„Religia w szkole jest konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców, a po raz pierwszy od 1989 roku rząd łamie obowiązujące prawo i podejmuje decyzje, które w sposób bezprecedensowy ograniczają znaczenie lekcji religii w procesie wychowania dzieci i młodzieży” – usłyszeli wierni w niedzielę.

Zmniejszenie liczby godzin religii to – zdaniem Episkopatu – „wyraz dyskryminacji i nietolerancji wobec osób wierzących w naszej Ojczyźnie”. Biskupi argumentowali, że łączenie klas na potrzeby katechezy jest „krzywdzące”. Zwrócili również uwagę na konieczność umieszczania lekcji religii na początku lub końcu dnia nauki oraz niewliczanie oceny z religii do średniej.

Znaczenie religii w szkołach. „Wymiar wychowawczy, terapeutyczny i prewencyjny”

W niedzielę wierni usłyszeli również, że religia w szkole ma „wymiar wychowawczy, terapeutyczny i prewencyjny”, a zajęcia „pomagają kształtować hierarchię wartości, uczą samodyscypliny i odpowiedzialności za własne decyzje”. Zdaniem hierarchów katecheza pomogłaby uczniom z „dramatycznymi zjawiskami”, takimi jak „nasilające się problemy emocjonalne i psychiczne, wzrost agresji i przemocy rówieśniczej, coraz bardziej powszechne uzależnienia, również te związane z nadużywaniem Internetu i mediów społecznościowych”.

„Wychowanie, które nie obejmuje duchowego wymiaru człowieka, jest powierzchowne i niepełne. Nie przygotowuje do stawiania czoła bardzo trudnym wyzwaniom, jakie niesie dorosłe życie” – napisano w liście.

Czytaj też:

Reforma MEN ma być „przykrywką”? Czarnek: Zaklejanie ran brudnym i toksycznym plastremCzytaj też:

Ostre spięcie podczas wywiadu. „Zaprosiliście mnie, żeby mi ubliżać?”