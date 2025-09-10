Drony nad Polską. Jest reakcja Nawrockiego i Tuska. „Najwyższy priorytet”

Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym, że w wyniku zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy doszło także do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. „Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne” – czytamy.

Jak podano, polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, została zestrzelona.

Drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Donald Tusk reaguje

Po godz. 4:00 Donald Tusk poinformował, że trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. „Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony” – napisał premier.

Przed godz. 6:00 szef polskiego rządu poinformował, że otrzymał meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Donald Tusk o aktualnej sytuacji i działaniach, które podjęła strona polska, poinformował sekretarza generalnego NATO.

Karol Nawrocki: Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem

Komunikat wydało także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. „Prezydent RP Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji w związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej. Prosimy o śledzenie komunikatów i poleganie na informacjach wychodzących ze strategicznych dowództw Sił Zbrojnych RP oraz służb. Ogromne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w ochronę polskiego nieba. Prosimy także wszystkich o zachowanie spokoju” – podano.

Głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrał też Karol Nawrocki. „Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych” – napisał prezydent. Zapowiedział także, że niebawem poprowadzi odprawę w BBN, na którą przybędzie szef rządu. „Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny jest najwyższym priorytetem i wymaga ścisłego współdziałania” – podsumował Karol Nawrocki.

