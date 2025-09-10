Naruszenia przestrzeni powietrznej. USA wysłały nad Polskę „szpiega”

W Polsce co i rusz mają miejsce naruszenia przestrzeni powietrznej. W środę, wczesnym rankiem, głos w sprawie zabrał premier Donald Tusk. Najpierw poinformował, że „operacja” związana z incydentami wojskowymi „trwa”. „Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego” – poinformował. Około dwie godziny później szef rządu podał szczegóły meldunku – jak się okazało, polskie wojsko „zestrzeliło drony”, które znalazły się na terenie kraju. WP podjęło taką decyzję, ponieważ mogły one „stanowić zagrożenie”.

W związku z napiętą sytuacją na wschodzie Polski Amerykanie postanowili wykonać ruch – posłali w kierunku Europy Środkowej „szpiega” – samolot, który charakteryzuje się najlepszą na świecie technologią wywiadowczą.

USA wysłały do Polski specjalny samolot. To wyjątkowy i jedyny tego rodzaju sprzęt NASA

Stany Zjednoczone postanowiły uruchomić misję wywiadowczą i wysłać nad Polskę bombardiera Artemis 2. To jedyny w swoim rodzaju samolot, niesamowicie czuły i w tym momencie niekwestionowany lider w obszarze nasłuchu elektronicznego na świecie. Nie jest to sprzęt stricte wojskowy (nie jest częścią wyposażenia amerykańskich sił zbrojnych) – należy do prywatnej firmy, która wykonuje jednak zlecenia na rzecz Pentagonu (Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych).

Artemis II to zmodyfikowana wersja Bombardiera 650. Niektórzy twierdzą, że jest jak „latająca serwerownia” – pisze serwis rmf24.pl. To dlatego, że jest on w stanie przechwytywać każdy rodzaj korespondencji (w promieniu kilkuset kilometrów). Jakby tego było mało, od razu rozszyfrowuje przechwycone informacje.

Koniec misji Artemis 2

Radio RMF FM przypomina, że na co dzień samolot stacjonuje w bazie lotniczej na terenie Rumunii. 10 września krążył jednak wokół obwodu królewieckiego (dawnego obwodu kaliningradzkiego), z którym graniczy Litwa i Polska (województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie). Dziennikarze ustalili, że maszyna maszyna latała m.in. nad Ełkiem, Olsztynem czy Elblągiem (czyli w rejonie Warmii, Mazur, Żuław i Pomorza).

Misja wywiadowcza Artemis 2 zaczęła się przed południem i została już zakończona. W rejonie wschodniej flanki NATO bombardier pozostaje do dyspozycji Sojuszu.

