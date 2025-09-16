Baryłkowaty trzon, intensywny kolor i smród. Ten grzyb to „przyrodnicza sensacja”

„Przyrodnicza sensacja. Krwistoborowik szatański znaleziony w sercu Wielkopolski” – czytamy we wpisie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, który został opublikowany na Facebooku. Zostały do niego dołączone zdjęcia, na których widać ten wyjątkowy, a jednocześnie trujący okaz. W Polsce występuje bardzo rzadko, a od 2014 r. podlega ścisłej ochronie.

Baryłkowaty trzon, intensywny kolor i smród. Oto krwistoborowik szatański

Wygląd krwistoborowika szatańskiego sprawia, że – chociaż należy do rodziny borowikowatych – trudno go pomylić z poszukiwanym przez grzybiarzy borowikiem szlachetnym. „Szatany mają białoszare kapelusze, których średnica może dochodzić do 30 cm z matową szarą skórką, która nie oddziela się od miąższu. Najbardziej widowiskowy jest jednak baryłkowaty trzon, który w odpowiednich warunkach zabarwia się na intensywnie krwistoczerwony kolor, stąd jego nazwa rodzajowa – krwistoborowik” – opisano na stronie internetowej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu opisała też kilka kolejnych cech, które charakteryzują krwistoborowika szatańskiego – zarówno tych, które widać gołym okiem, jak również tych, które są wyczuwane węchem. „Kolejną charakterystyczną cechą jest fakt, iż miąższ zarówno kapelusza, jak i trzonu sinieje pod wpływem dotyku. Dodatkowo starzejące się osobniki wydzielają charakterystyczny nieprzyjemny zapach” – czytamy dalej.

Krwistoborowik szatański jest trujący. Może wywołać poważne dolegliwości

Spożycie krwistoborowika szatańskiego powoduje poważne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Toksyny zawarte w surowym owocniku wywołują zapalenie żołądka i jelit, a w konsekwencji doprowadzają do biegunek, wymiotów, drgawek i bólu brzucha. Ze względu na to, że ten grzyb bardzo rzadko występuje w Polsce, doniesienia o zatruciach są rzadkie.

