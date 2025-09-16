Sensacyjne ustalenia ws. domu w Wyrykach. „Rz”: Śledczy utajniają informację

O naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej sprzed tygodnia mówił cały świat. Kilkanaście rosyjskich dronów przeleciało nad naszym krajem, docierając w jednym wypadku aż do województwa łódzkiego. Szczęśliwie obyło się bez ofiar, jednak doszło do zniszczenia dachu domu jednorodzinnego.

Zniszczony dach w Wyrykach. To nie dron, a rakieta?

Początkowo uważano, że w dom w Wyrykach uderzył zestrzelony dron. Skala zniszczeń nasuwała pewne wątpliwości, które próbowano tłumaczyć dużą energią kinetyczną silnika maszyny, trafionego polską rakietą.

Jak twierdzi teraz „Rzeczpospolita”, to jednak nie dron, a sama rakieta miała trafić w dach budynku mieszkalnego. Mowa o pocisku powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z polskiego F-16. Informator gazety podkreślał, że musiała ona mieć dysfunkcję układu naprowadzania.

– Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały – mówił. Według informacji „Rz” wspomniana rakieta miała około 3 metrów długości i ważyła ponad 150 kg. Dziennik dodaje, że śledczy mają już co do tej kwestii pewność, ale „utajniają informację”.

Co spadło na dach domu w Wyrykach? Właściciele liczą straty

Wójt gminy Wyryki Bernard Błaszczuk straty wyceniał na około 50 tys. złotych. – Przekazaliśmy lokal zastępczy, jeszcze nie wiadomo, czy będą mogli wrócić do domu i zamieszkać na parterze – zaznaczał.

Właściciele trafionego uszkodzonego budynku sam moment uderzenia w ich dach opisywali następująco. – Włączyłem telewizor i wszystkie wiadomości dotyczyły lotu drona. Po chwili usłyszałem przelatujący samolot... i nagle coś huknęło, z sufitu salonu na dole spadła lampa – mówił Tomasz Wesołowski.

– Wybiegłem na podwórko i zobaczyłem, że cały dach jest w strzępach, wszystko jest zniszczone – dodawał. Jego żona podkreślała, że po wybiegnięciu na zewnątrz zobaczyła nad sobą „samolot”. Alicja Wesołowska przyznała, że w tamtym momencie obawiała się o swoje życie.

W rozmowie z Wirtualną Polską Tomasz Wesołowski komentował nieoficjalne ustalenia dziennikarzy, których nie potwierdziła jeszcze prokuratura. – Jeżeli będę miał oficjalne informacje, to wtedy będę się wypowiadał. Jeżeli to jest prawda, to nie pozostanie bez odpowiedzi – mówił. – Będę się domagał, żeby mi państwo odbudowało dom – oznajmił.

