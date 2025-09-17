Tak zaniedbali dzieci, że oskarżono ich o znęcanie. Wstrząsająca sprawa w Oświęcimiu

W piątek 12 września po południu operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie, które dotyczyło problemów z oddychaniem u rocznego niemowlaka. Do jednego z oświęcimskich mieszkań niezwłocznie wysłano zarówno ratowników medycznych, jak i policjantów.

Oświęcim. Rażąco zaniedbane dzieci odebrane rodzicom

W mieszkaniu służby zastały 37–latka oraz jego sąsiadkę, która zadzwoniła po pomoc. Było tam także dwoje małych dzieci: roczne niemowlę z gorączką oraz 8–latek z autyzmem. Maluchy zostały zabrane karetką do szpitala na szczegółowe badania.

Po wylegitymowaniu 37–letniego ojca starszego z dzieci policjanci ustalili, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie. Mężczyzna przekazał, że jego konkubiny (matki dzieci) nie ma w domu od trzech dni. Po kilkudziesięciu minutach 31–latka zjawiła się jednak w mieszkaniu.

Jak się okazało, para mieszkała w wynajmowanym mieszkaniu w Oświęcimiu od kilku miesięcy. Podczas oględzin policjanci dokładnie udokumentowali warunki, w jakich żyły dzieci, wymagające szczególnej opieki. Odnotowali, że w mieszkaniu panował brud i bałagan.

W każdym z pomieszczeń znajdowały się porozrzucane ubrania i śmieci. W kuchni w zlewie i w lodówce znajdowało się spleśniałe jedzenie oraz resztki papierosów. W brudnej łazience nie było wody oraz podstawowych kosmetyków do pielęgnacji dzieci.

Znęcanie przez zaniedbanie. Rodzice zostaną ukarani?

Lekarze podczas badania niemowlaka ujawnili z kolei, że oprócz gorączki, na ciele posiada on zasinienia nieznanego pochodzenia, ślady ukąszeń przez insekty. Dziecko było też brudne i odparzone. 8-latka również oceniono jako zaniedbanego i wymagającego szczególnej opieki oraz rehabilitacji.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo małoletnich, informację o warunkach ich życia, braku odpowiedniej opieki oraz licznych zaniedbaniach ze strony rodziców, dyżurny oświęcimskiej komendy policji skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Sąd zdecydował, że młodsze z dzieci do czasu zakończenia diagnostyki i leczenia powinno pozostać w szpitalu. 8-latka polecił umieścić w pieczy zastępczej. Przy współpracy z Powiatowym Centrum Rodzinie w Oświęcimiu, chłopczyk został umieszczony w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z podejrzeniem znęcania nad dziećmi poprzez zaniedbanie, wobec rodziców wszczęte zostało postępowanie karne. Za znęcanie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Tyle samo grozi za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci, którymi opiekun zobowiązany jest się zajmować.

