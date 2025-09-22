Taka będzie jesień 2025. Szykuje się radykalna zmiana pogody! Potem zwrot?

W miniony weekend w wielu regionach Polski wartości na termometrach zbliżały się lub osiągały wartości rzędu 30 stopni Celsjusza. Po upalnych dniach czeka nas jednak radykalna zmiana warunków atmosferycznych, za co będzie odpowiedzialny przesuwający się na wschód wyż, który sprowadzał do nas gorące powietrze z Afryki. Jednocześnie do Polski podąża front atmosferyczny, który łączy skandynawski i włoski niż, a za frontem płynie dużo zimniejsza masa powietrza, która ciepło zepchnie na wschód i południe kontynentu.

Pogoda na jesień 2025. Wysokie temperatury nie powiedziały ostatniego słowa?

Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl, przygotował autorską, długoterminową prognozę pogody na najbliższe 16 dni. W poniedziałek 22 września resztki ciepła będą odczuwalne w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry będą wskazywały wartości na poziomie nawet 27 stopni.

W innych częściach kraju będzie odczuwalne wyraźne ochłodzenie, które w całym kraju da o sobie znać już kolejnego dnia. Wówczas temperatura spadnie do 12-17 stopni i będzie utrzymywać się na tym poziomie przez kolejne dni. Nieco cieplej zrobi się w najbliższy weekend 27-28 września, a temperatura może wtedy osiągnąć maksymalnie do 20 stopni Celsjusza w zachodnich regionach kraju. W innych częściach Polski należy się spodziewać ok. 16-18 stopni.

Druga fala ochłodzenia i kolejny zwrot. Prognoza pogody na początek października

Na początku października jest spodziewana druga fala ochłodzenia – na wschodzie kraju ma być maksymalnie jedynie 11-12 stopni Celsjusza. Z długoterminowej prognozy pogody wynika jednak, że ciepło nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa, a po 6 października temperatura może ponownie podskoczyć i osiągnąć wartości na poziomie nawet do 20-22 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Taka będzie zima 2025/2026. Ekspert bije na alarm. „Ostatni dzwonek”Czytaj też:

Kolejna zima bez śniegu? W prognozie jest pewien „haczyk”. Klimatolog reaguje