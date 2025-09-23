Sikorski „kocha wyjaśniać rosyjską propagandę”. Przebojowa rolka na szefa MSZ

Ostatnie wystąpienie Radosława Sikorskiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku nie było pierwszym tego typu. Szef polskiej dyplomacji już wcześniej publicznie łajał Rosję i prostował liczne kłamstwa jej przedstawicieli. Tym razem jednak poszedł o krok dalej i zapowiedział, że kraje NATO mogą użyć siły w stosunku do rosyjskiego lotnictwa.

Sikorski ostrzegł Rosją na forum ONZ

– Cel RB ONZ to przede wszystkim uświadomienie Rosji, że łamie Kartę Narodów Zjednoczonych, że nie wywiązuje się ze swojego obowiązku jako stałego członka Rady, utrzymywania pokoju. Członkostwo nie jest immunitetem na łamanie prawa międzynarodowego, na zbrodnie wojenne, tylko narzuca dodatkowy obowiązek o zabieganie o pokój – mówił Radosław Sikorski jeszcze przed rozpoczęciem obrad.

– Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – oświadczał już później, na forum ONZ.

– Do przedstawicieli Rosji powiem tylko tyle: wiemy, że nie obchodzi was międzynarodowe prawo i jesteście niezdolni do życia w pokoju z sąsiadami. Wasz obłąkany nacjonalizm zawiera w sobie żądzę dominacji, która nie ustąpi, dopóki nie uświadomicie sobie, że wiek imperiów minął, a wasze imperium nie zostanie nigdy odbudowane – dodawał.

Sikorski zadowolony po antyrosyjskim wystąpieniu

W reakcji na te słowa pod adresem Sikorskiego posypały się liczne oskarżenia ze strony rosyjskich polityków i mediów oraz gratulacje od polskich internautów. Politykowi musiał spodobać się ten odzew, ponieważ we wtorek 23 września zamieścił na Instagramie wymowną rolkę.

Na krótkiej kompilacji wystąpień Sikorskiego widzimy nałożony tekst. Polityk z przymrużeniem oka przeprasza za to, że „kocha wyjaśniać rosyjską propagandę; przypominać, że Rosja nie jest niezwyciężona; reprezentować polskie interesy na arenie międzynarodowej; walczyć z autorytaryzmami; deptać kłamstwa i chodzić na piechotę do pracy”. Wszystkiemu przygrywa utwór „Rocky Mountain Way” Joe Walsha, nadając wiadomości odpowiednią dynamikę.

