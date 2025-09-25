Lewica chciała darmowej wody w restauracjach. Pogardliwa odpowiedź ministra

Lewica zgłosiła nieoczekiwaną poprawkę do przyjętego przez rząd w lipcu projektu nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Posłowie zaproponowali, by zobowiązać restauratorów do dostarczenia klientom na żądanie pół litra darmowej wody z kranu.

Darmowa woda w restauracjach? Minister deklaruje, że nie poprze pomysłu

W czwartek 25 września minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL zdecydowanie odrzucił pomysł Lewicy. – Nie chciałbym narzucać przedsiębiorcom, że mają za darmo rozdawać. Dzisiaj woda, a jutro co? Nie we wszystkich miejscach w Polsce „kranówka” jest zdatna do picia – argumentował na antenie Radia Zet.

– Myślę, że to jeszcze nie jest ten czas. Ja nie poprę tego typu rozwiązania – zapowiadał szef resortu infrastruktury. Odpowiedział też na słowa wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat, która podkreślała, że „dostęp do wody jest prawem, a nie towarem” i nadszedł czas, by zrobić w tej sprawie krok naprzód.

Minister Klimczak: Bo pani Biejat chce mieć „za friko”

– Mamy dzisiaj większe problemy na głowie, jeżeli chodzi o wodę. Działania przeciwpowodziowe, przeciw suszowe, decentralizacja wód polskich, itd. Jak się z tym uporam, chętnie porozmawiam o tego typu kwestiach, bo pani Biejat chce mieć „za friko” wodę w restauracji – stwierdził pogardliwie.

Sama Biejat odniosła się do tych słów za pośrednictwem swojego konta na X. „Niech zgadnę. Jesteśmy krajem na dorobku, gonimy Europę, może w 2075 r. będzie nas stać na to, żeby Polacy dostawali w restauracji kranówkę za darmo. Nie ma czego się bać” – pisała, zachęcając mimo wszystko do poparcia poprawki.

