Szef NATO mówi jednym głosem z Trumpem. „W tej kwestii całkowicie się zgadzam”

Donald Trump stwierdził, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli te wejdą w ich przestrzeń powietrzną. Wypowiedź prezydenta USA komentował w FOX News Mark Rutte. – W tej kwestii całkowicie zgadzam się z prezydentem Trumpem, jeśli będzie to konieczne. Ale nasze dowództwo wojskowe zostało przeszkolone i przygotowane do tego. Wiemy, jak to zrobić od ponad 40, 50 lat – zaczął sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rutte podkreślił, że z takimi wtargnięciami mamy do czynienia od czasów sowieckich. – Oznacza to, że piloci myśliwców i wojsko będą stale oceniać zagrożenie, czy jest konieczne eskortowanie tych samolotów poza terytorium sojusznicze, co jest minimum – tłumaczył szef NATO. Rutte przekonywał, że amerykański przywódca „ma całkowitą rację i jeśli będzie to konieczne, Pakt Północnoatlantycki zrobi więcej i podejmie ostateczne działania, aby chronić obywateli”.

Szef NATO skomentował słowa Donalda Trumpa. Dostało się Rosji

Zdaniem sekretarza generalnego NATO Władimir Putin „najwyraźniej nie chce współpracować”. Rutte nawiązał również do innych słów Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że Rosja to „papierowy tygrys”, na co rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział, że „Rosja jest niedźwiedziem i nie ma czegoś takiego jak »papierowy« niedźwiedź”.

– Jeśli jesteś niedźwiedziem, to nie musisz tego ogłaszać, bo wszyscy to zauważą, więc brzmi to jak oznaka słabości ze strony Rosji – skomentował szef Paktu Północnoatlantyckiego. Zdaniem Rutte „wyraźnie widać, że amerykański prezydent trafił w czuły punkt”. Według sekretarza generalnego NATO Trump „wywiera dużą presję na Rosjan i jest gotowy dostarczać Ukrainie amerykańską broń, co jest świetną wiadomością”.

