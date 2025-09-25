Łódzki IPN żegna pracowniczkę. Miała 39 lat

Łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej poinformował o śmierci swojej pracowniczki Aleksandry Szafrańskiej. Swoją pracę w pionie edukacyjnym w IPN w Łodzi rozpoczęła w 2017 roku. W kolejnym pracowała już w Wydziale Analiz Historycznych Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jak podkreślono „z ogromnym zaangażowaniem i pasją poszukiwała nieznanych miejsc pochówku ofiar zbrodni totalitarnych”.

„Dzięki Jej determinacji możliwe były m.in. prace archeologiczne i ekshumacyjne na terenie dawnego poligonu Brus w Łodzi oraz cmentarza przy ul. Kurczaki. Nie ustawała w docieraniu do informacji o poległych bohaterach i ich rodzinach. Największą radość czerpała z pracy w terenie, gdzie mogła w pełni wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności” – zaznaczył dyrektor łódzkiego oddziału Karol Piskorski oraz koledzy i koleżanki z pracy Aleksandry Szafrańskiej.

Aleksandra Szafrańska nie żyje. Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi żegna swoją pracowniczkę

„Życzliwością, uśmiechem oraz ciepłem zjednywała sobie ludzi – zarówno w pracy, jak i poza nią. Miłośniczka wszystkich kotów i jamników. Prywatnie troskliwa opiekunka kotów – Maszki i Beszka oraz jamnika Bola. Entuzjastka pałacowych wnętrz, w których świetnie się czuła. Uwielbiała przyrodę i otaczała się zielenią nawet w domu, zarażając pasją do kwiatów wszystkich dookoła. Kochała życie i podróże” – czytamy w pożegnaniu.

Aleksandra Szafrańska była absolwentką archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a także studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki i zarządzania oraz muzealnictwa na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zmarła 25 września w wieku 39 lat. Jak zaznaczyła w mediach społecznościowych jedna z jej przyjaciółek „zmarła po długiej i ciężkiej, nieuleczalnej chorobie”.