Rzadki i niezwykły gość w poznańskim parku. „To znak”

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu we wtorek 23 września poinformował, że kilka dni wcześniej w Parku Wodziczki na Sołaczu można było zaobserwować dzięcioła zielonego (Picus viridis). Podkreślono, że to „rzadki i wyjątkowy gość”. „Ten średniej wielkości ptak z rodziny dzięciołowatych zachwyca nie tylko intensywnie zielonym upierzeniem, ale także… niezwykłymi zwyczajami” – czytamy.

Niespodziewany gość w polskim parku. Ma 36 cm długości i 14-centymetrowy język

Dzięcioł zielony żywi się głównie owadami zbieranymi z ziemi, a jego przysmakami są różne gatunki mrówek i ich larwy, które potrafi wyciągać ze szczelin i podziemnych korytarzy. Dzieje się to przez jego bardzo długi język, który ma 14 centymetrów i około cztery milimetry szerokości. Dodatkowo jest ruchliwy, lepki i zakończony zrogowaciałym, pokrytym szczecinkami czubkiem.

Ptak osiąga do 36 cm długości, waży nawet 250 g, a jego rozpiętość skrzydeł wynosi nawet 50 cm. Dzięcioł zielony często przebywa na ziemi. Lata nisko i szybko. Ptak występuje w niemal całej Europie i zachodniej części Azji – od południowej Skandynawii i Wielkiej Brytanii, po okolice Morza Śródziemnego i aż po Ural na wschodzie, a także od północnego Iranu i Turkmenistanu do Kaukazu.

Poznań. Dzięcioł zielony w Parku Wodziczki. W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową

Dzięcioł zielony jest gatunkiem osiadłym, więc nie odlatuje na zimę. W Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Według Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych jego populacja lęgowa jest szacowana na 28 – 43 tysiące par. „Jego obecność w parku to znak, że nasze miejskie zielone tereny są przyjaznym miejscem także dla bardziej wymagających gatunków” – podsumował poznański Zarząd Zieleni Miejskiej.

