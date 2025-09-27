W 2021 roku ówczesny rząd wprowadził specjalny dodatek do emerytur. Tzw. czternastka to dodatkowe świadczenie dla seniorów. Jest ono wypłacane w pełnej wysokości i nie może wynosić mniej niż wysokość najniższej emerytury w danym roku.

14. emerytura. Tyle wynosi świadczenie w 2025 roku

Aby otrzymać 14. emeryturę, seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Świadczenie wpływa na ich konta z urzędu wraz z wrześniowymi przelewami z ZUS.Pod koniec września czternastki trafią też do osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny.

W 2025 roku wyjściowa kwota czternastki wyniosła 1878,91 zł brutto, czyli tyle samo co obecna wysokość minimalnej emerytury. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o blisko 100 zł.

Czternastka dla wybranych. Rząd pominął 300 tys. seniorów

W przypadku tych seniorów, którzy mają przyznane świadczenie w wysokości 2900 zł brutto (lub większe) wysokość czternastki jest pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na dodatkowe pieniądze od państwa nie mogą liczyć jednak ci, których świadczenie wynosiłoby mnie niż 50 zł brutto. Dotyczy to tych seniorów, których kwota comiesięcznej zwykłej emerytury przekracza 4728,91 zł brutto.

Według najnowszych danych w porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2025 r. liczba osób, którym ZUS wypłacił czternastki zmniejszyła się o niemal 300 tys. osób. Wynika to z faktu, iż kwota 2900 zł brutto jest na sztywno zapisana w ustawie i nie uwzględnia waloryzacji świadczeń. Co więcej, w tym roku prawo do czternastki stracił również te osoby, które otrzymały rentę wdowią, ponieważ ten dodatek także wlicza się do limitu świadczenia.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na jakiekolwiek zmiany w tym zakresie.



