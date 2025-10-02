Zaskakujący przebieg policyjnej interwencji. Ukrainiec wydalony z Polski

W niedzielę 28 września późnym wieczorem do sochaczewskiej komendy wpłynęła informacja o nietrzeźwym i agresywnym obywatelu Ukrainy, który kierował groźby karalne wobec dwóch mężczyzn tej samej narodowości. Na miejsce natychmiast skierowano patrol funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Teresinie.

Agresywny 28-latek odgryzł fragment uszczelki w radiowozie. Uszkodzona została powłoka lakiernicza

Agresywny 28-latek, którego dotyczyła interwencja, po przeprowadzeniu do radiowozu nadal nie chciał się uspokoić i jak czytamy „dopuścił się dość nietypowego uszkodzenia mienia”. Ukrainiec wyładował bowiem swoją złość na drzwiach pojazdu służbowego chwytając zębami za uszczelkę i odgryzając jej fragment. Dodatkowo została uszkodzona powłoka lakiernicza.

„Policyjne radiowozy służą w różnych warunkach i ‘widziały’ naprawdę wiele. Mają za sobą setki interwencji, również tych trudnych oraz transport różnych osób. Gryzienie to jednak coś, z czym spotkały się po raz pierwszy…” – podkreślono w komunikacie prasowym. 28-latek został osadzony w policyjnym areszcie. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał łącznie trzy zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia.

Mazowieckie. Pijany obywatel Ukrainy groził rodakom. Został błyskawicznie deportowany

Z związku z tym, że obywatel Ukrainy już wcześniej wchodził w konflikt z prawem na terenie naszego kraju, Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie skierował do Straży Granicznej wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. We wtorek 30 września 28-latek został doprowadzony przez policjantów do placówki Straży Granicznej i jeszcze tego samego dnia został przekazany w ręce służby granicznej Ukrainy.

Czytaj też:

Kolejna operacja rosyjskiego wywiadu w Polsce. „Jeszcze groźniejszy akt terroru”Czytaj też:

Brutalny samosąd we Wrocławiu. Nastolatkowie pobili Ukraińca i ogolili mu głowę