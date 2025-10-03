Oszukiwali seniorów w Niemczech. Wpadli w Warszawie

„Policjanci na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali w Warszawie dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się oszukiwaniem starszych osób jedną ze znanych już metod »na policjanta«. Trzecia osoba została zatrzymana przez niemieckich policjantów w momencie, kiedy przyszła do poszkodowanej i odebrała od niej pieniądze” – przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Podczas śledztwa policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji namierzyli zlokalizowane na warszawskiej Pradze Południe mieszkanie, które miało służyć podejrzanym za „call center”.

„Właśnie z tego lokalu oszuści, podając się za krewnych, policjantów czy prokuratorów mieli dokonywać oszustw metodą „na policjanta”, telefonując do mieszkańców Niemiec” – czytamy w komunikacie policji.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Akcja jak z filmu na warszawskiej Pradze

Kiedy funkcjonariusze dotarli do mieszkania, przez drzwi usłyszeli, jak ktoś prowadzi rozmowę w języku niemieckim. „Miała ona dotyczyć konieczności uregulowania kaucji przez osobę będącą z drugiej strony słuchawki. Dzięki kaucji, osoba, która rzekomo spowodowała wypadek, miała uniknąć więzienia” – informuje policja.

Zgodnie z relacją funkcjonariuszy, będąca ofiarą oszustwa 82-letnia Niemka usłyszeć miała, że pieniądze na kaucję musi przekazać, będącemu cały czas w kontakcie z rozmówcami odbieraczowi, który pojawi się przed domem.

„W momencie, kiedy przekazywała mężczyźnie 27 tysięcy euro i 22 tysiące franków szwajcarskich, 30-letni obywatel Polski został na gorącym uczynku zatrzymany przez będących już na miejscu niemieckich policjantów” – przekazano.

Policjanci rozbili grupę oszustów. Pomogły im niemieckie służby

W tej samej chwili w mieszkaniu na Pradze Południe stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn pochodzenia romskiego w wieku 49 i 24 lat – ojca i syna, którzy zaprzeczali, jakoby mieli jakikolwiek związek ze sprawą.

Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon, z którego prowadzone były rozmowy, a także niemiecką książkę telefoniczną oraz kosztowności, w tym zegarki o wartości ponad 400 tys. złotych. Poza tym zabezpieczono także marihuanę oraz kokainę.

„Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że w przyszłości podejrzani usłyszą kolejne zarzuty za 12 podobnych oszustw, jakie miały miejsce na terenie Niemiec” – informuje policja.

Czytaj też:

Masowe rezygnacje z edukacji zdrowotnej. Porażka MEN?Czytaj też:

Policjant pozywa posła Mateckiego. Wcześniej parlamentarzysta opublikował wpis