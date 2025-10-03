Polski poseł stanie przed sądem w Izraelu. Odmówił deportacji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem polskich obywateli zatrzymanych na pokładzie statków flotylli płynącej do Strefy Gazy. Jak zapewnił resort, są oni bezpieczni i zdrowi, a także mają możliwość konsultacji prawnej i lekarskiej.

Zatrzymanym Polakom zaproponowana została możliwość skorzystania z przyspieszonej procedury opuszczenia Izraela. Jeżeli by się na nią zgodzili, mogliby już wrócić do Polski. Odmówili oni jednak podpisania deklaracji o dobrowolnej deportacji. Teraz czekać będą na rozprawę przed sądem.

„Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych zatrzymanych” – czytamy w komunikacie MSZ.

Resort podkreślił, że konsul RP pozostaje z zatrzymanymi w stałym kontakcie, a ministerstwo zapewni im pomoc konsularną przez cały czas postępowania. „Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu” – napisano.

Izrael zatrzymał statki z pomocą humantiarną dla Strefy Gazy

Płynące z pomocą humanitarną do Strefy Gazy statki międzynarodowej flotylli Global Sumud zatrzymane zostały przez Izrael w czwartek rano. Łącznie znajdowało się na nich blisko ponad 400 wolontariuszy z co najmniej 47 krajów.

Wśród wolontariuszy znajdowało się czworo Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

„Od momentu uzyskania informacji o zaangażowaniu polskich obywateli monitorujemy rozwój sytuacji. W celu analizy możliwych działań od zeszłego tygodnia w MSZ regularnie spotyka się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Izraela, Ambasadą Izraela w Warszawie oraz innymi państwami zaangażowanymi w sprawę” – przekazało po zatrzymaniu Polaków MSZ.

