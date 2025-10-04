Polka zatrzymana przez Izrael rozpoczyna strajk głodowy. „W solidarności”

Ptak została zatrzymana w czwartek wraz z innymi polskimi uczestnikami misji. Obecnie przebywają oni w więzieniu Ktzi’ot na pustyni Negev. Organizatorzy misji Global Movement to Gaza Poland informują, że strajk głodowy Niny Ptak jest także wyrazem solidarności z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami.

Zatrzymany Polacy odmówili deportacji. Staną przed sądem

Dzień wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że konsul RP w Izraelu spotkał się z trojgiem polskich obywateli zatrzymanych na statkach flotylli i potwierdził, że są oni bezpieczni, mają zapewnioną opiekę lekarską oraz prawną. „Polska służba zagraniczna stale monitoruje rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu” – dodano w komunikacie MSZ.

Zatrzymani Polacy odmówili podpisania deklaracji o dobrowolnej deportacji z Izraela, co pozwoliłoby im już teraz wrócić do kraju. „Ambasador Izraela zapewnił, że Izraelowi zależy na jak najszybszej deportacji wszystkich zatrzymanych, jednak wymaga to zgody samych osób zatrzymanych” – przekazało MSZ. Teraz ich sprawą zajmie się sąd.

Izrael zatrzymał statki z pomocą humanitarną. Było na nich ponad 400 wolontariuszy

Flotylla Sumud została zatrzymana w czwartek rano przez izraelskie służby. Na pokładzie znajdowało się ponad 400 wolontariuszy z co najmniej 47 krajów. Wśród nich czterech Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, Nina Ptak, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz.

„Od momentu uzyskania informacji o zaangażowaniu polskich obywateli monitorujemy rozwój sytuacji. W celu analizy możliwych działań od zeszłego tygodnia w MSZ regularnie spotyka się Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami Izraela, Ambasadą Izraela w Warszawie oraz innymi państwami zaangażowanymi w sprawę” – informowało po zatrzymaniu Polaków MSZ.

Organizatorzy misji podkreślają, że celem flotylli była dostawa pomocy humanitarnej do Strefy Gazy oraz nagłośnienie sytuacji cywilów w regionie.

Czytaj też:

Prezydent USA ostrzega Hamas. „Nie będę tolerował opóźnień”Czytaj też:

Sikorski ostro po zatrzymaniu Polaków. „Nie mam zakładników na wymianę”