Niedyskrecje parlamentarne. PO czeka na porażkę w wyborach 2027

Jaki pomysł mają politycy PSL na wybory parlamentarne 2027 roku? Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdobędzie posadę wicepremiera, a jeżeli tak, to dlaczego? Czy współpracownicy Szymona Hołowni wiedzieli o jego planach porzucenia polskiej polityki na rzecz posady w ONZ? Czy PO jest partią w stanie rozkładu? O tym i innych sprawach piszemy w Niedyskrecjach parlamentarnych.
Polskie Stronnictwo Ludowe jest już dogadane z Donaldem Tuskiem na wspólny start do Sejmu z Koalicją Obywatelską. – Co prawda w PSL mówią, że do wyborów są jeszcze dwa lata, zatem nie wiadomo co się wydarzy, ale o alternatywie nie rozmawiają i żadnych ruchów nie wykonują. A zawsze rozmawiali, gdy plany nie były do końca przesądzone – mówi polityk związany z obozem rządzącym. Inny z naszych rozmówców z koalicji rządzącej dodaje, że ludowcy już się pogodzili, że muszą się dogadać z Platformą Obywatelską.
