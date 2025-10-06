Niedyskrecje parlamentarne. PO czeka na porażkę w wyborach 2027

Polskie Stronnictwo Ludowe jest już dogadane z Donaldem Tuskiem na wspólny start do Sejmu z Koalicją Obywatelską. – Co prawda w PSL mówią, że do wyborów są jeszcze dwa lata, zatem nie wiadomo co się wydarzy, ale o alternatywie nie rozmawiają i żadnych ruchów nie wykonują. A zawsze rozmawiali, gdy plany nie były do końca przesądzone – mówi polityk związany z obozem rządzącym. Inny z naszych rozmówców z koalicji rządzącej dodaje, że ludowcy już się pogodzili, że muszą się dogadać z Platformą Obywatelską.