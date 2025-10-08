Fala chłodu dotrze do Polski. Meteorolodzy wiedzą, kiedy spadnie śnieg

Meteorolodzy tłumaczą, że Polska znajduje się aktualnie pod wpływem rozległego wiru niżowego znad Północnego Atlantyku. Z tego powodu w środę 8 października termometry w Warszawie pokazały blisko 15 stopni.

Pogoda na październik 2025 w Polsce

Od zachodu do naszego kraju zmierza jednak silny wyż Sieglinde, który stanie się blokadą dla cyrkulacji powietrza a co za tym idzie, wymusi napływ zimnego powietrza z północy i znaczne ochłodzenie.

Po 14 października na termometrach zobaczymy średnio od 8 do 13 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie na wschodzie, południu oraz w centrum, gdzie mogą się pojawić dni, gdy termometry pokażą zaledwie 5-7 kresek.

Nocami mają występować przymrozki i to nie tylko przy gruncie. Z prognoz IMGW wynika, że na południu kraju temperatura minimalna wyniesie minus 1 stopień Celsjusza. Co więcej, nad ranem temperatura w niektórych miejscach może spaść nawet do – 4 stopni.

Ochłodzenie i deszcz ze śniegiem. Meteorolodzy mają złe wieści

Synoptycy przewidują, że pogoda będzie mocno zmienna – od chwil ze słońcem, po przelotne opady o natężeniu słabym i umiarkowanym. Chociaż w przeważającej części kraju będą to opady deszczu, miejscami na nizinach może pojawić się pierwszy tej jesieni deszcz ze śniegiem. W regionach południowych prognozowany jest również śnieg, który utrzyma się do czwartku.

Tego typu aura, która jest znacznie bardziej charakterystyczna dla listopada niż dla października, ma się utrzymać co najmniej do końca przyszłego tygodnia.

Synoptycy przewidują, że końcówka października ma być nieco cieplejsza. W centralnej Polsce termometry pokażą średnio 10-14 stopni. Całościowo październik ma być jednak niemal o jeden stopień Celsjusza cieplejszy niż w poprzednich latach.

