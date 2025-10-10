Prestiżowe wyróżnienie Sikorskiego. Dołączył do Tuska

Radosław Sikorski w piątek 10 października przebywa z wizytą we Lwowie. Szef polskiej dyplomacji złożył kwiaty w Łapajówce, w miejscu budynku mieszkalnego zniszczonego podczas trwającej w Ukrainie wojnie, gdzie zginęła rodzina. Następnie Sikorski został uhonorowany przez Uniwersytet Lwowski tytułem doktora honoris causa. Decyzję w tej sprawie jednogłośnie podjęła we wrześniu Rada Naukowa.

Szef polskiego MSZ został wyróżniony za znaczący wkład w rozwój stosunków ukraińsko-polskich, niestrudzone wsparcie Ukrainy w trudnych czasach i za aktywne bronienie wartości demokratycznych w Europie. Sikorski przyznał, że „jest bardzo zadowolony i nie tylko dumny, ale także bardzo podekscytowany” – podało Suspilne.

Radosław Sikorski doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Szef MSZ zabrał głos

– Składam kondolencje rodzinom ofiar rosyjskiego ataku na Lwów. Dzisiejsza noc była niepokojąca dla Ukrainy, a zwłaszcza dla Kijowa. Wiem już, że Polska podejmuje działania, aby pomóc i wesprzeć naród ukraiński – powiedział polski minister spraw zagranicznych.

„Przed nami prosta alternatywa. Albo pogodzimy się z powrotem demonów nacjonalizmu, które wielokrotnie pustoszyły całą Europę – a zwłaszcza nasz region; albo wybierzemy drogę pokojowego współistnienia” – napisał Sikorski w mediach społecznościowych.

Polski wicepremier wyróżniony. „Jeden z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów”

Dziekan wydziału stosunków międzynarodowych ukraińskiej uczelni Markijan Malski polskiego wicepremiera nazwał „jednym z najwybitniejszych dyplomatów dzisiejszych czasów”. Na Facebooku podkreślił z kolei, że „wydarzenie symbolizuje jedność europejskich wartości i wdzięczność za wsparcie Ukrainy”.

Doktorem honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego jest także m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, Donald Tusk, czy Wasyl Kremen, minister oświaty i nauki Ukrainy za czasów prezydenta Leonida Kuczmy. Sikorski jest z kolei również doktorem honoris causa lizbońskiego Uniwersytetu Nova. W 2015 r. wyróżniony został za wkład w demokratyczne przemiany w Polsce i integrację europejską.

