Polska w stanie wojny. Czy obywatele broniliby RP? Sondaż

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badanie – na zlecenie dziennika „Rzeczpospolita” – które miało za zadanie sprawdzić, jak Polacy zachowaliby się, gdyby wybuchła wojna.

Jak się okazuje, jedna czwarta mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej wstąpiłaby do wojska.

Polska w stanie wojny. Co zrobiliby Polacy? 37,5% podjęłoby działania, mające na celu zabezpieczenie swojego majątku

25,6 procent respondentów twierdzi, że w razie konfliktu zbrojnego zgłosiliby się do jednostki – na ochotnika. 20,4% czekałoby zaś na powołanie do wojska. Nieco więcej, bo 22,3%, z rodziną udałoby się do bezpiecznego miejsca na terytorium Polski. Wyjazd za granicę (ucieczka) – taką opcję wybrałoby 12,7% uczestników badania IBRiS.

37,5% respondentów podjęłoby wysiłki, by ochronić swój prywatny majątek. Prawie tyle samo – 36,5% osób – zapewniłoby bezpieczeństwo rodzinie w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

Co ciekawe, 15,2% w sytuacji wojny nie zrobiłoby nic. 4,7% nie wie, na co by się zdecydowało.

Czy Polacy broniliby ojczyzny?

Podobny sondaż IBRiS przeprowadził trzy tygodnie temu – dla Radia Zet. Respondenci usłyszeli od pracowników agencji badawczej pytanie, „czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju”. 20,7% osób odpowiedziało, że „zdecydowanie tak”. 24,1% stwierdziło, iż „raczej tak”, 31,2% odpowiadało „raczej nie”, a 17,9% przyznało szczerze i wprost – „nie”. 6,1% ankietowanych wybrało zaś opcję „nie wiem”.

Łącznie, by bronić kraju, do jednostek wojskowych zgłosiłoby się 44,8% Polaków – w porównaniu do 49,1%, którzy nie zdecydowaliby się na taki krok. Mężczyźni byli bardziej bojowi: 54% chciało walczyć za Polskę, a 44% – nie. U kobiet odsetek pozytywnych odpowiedzi wynosił 33, a negatywnych 55.

11% kobiet nie wiedziało, jak odpowiedzieć. Jeśli chodzi o mężczyzn, odsetek niezdecydowanych wynosił 2%.

