Ktoś rzucił „koktajlem mołotowa” w siedzibę PO. Wszystko na oczach posła Zembaczyńskiego
Dodano: 
Witold Zembaczyński
Witold Zembaczyński Źródło: PAP / Radek Pietruszka
W piątek (17 października) miał miejsce atak na siedzibę Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Świadkiem incydentu był Witold Zembaczyński. Poseł zabrał głos.

Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej na własne oczy widział, jak w kierunku siedziby PO sprawca rzuca butelkę wypełnioną cieczą, która – w ocenie Zembaczyńskiego – była „koktajlem mołotowa”. 17 października opublikował na platformie X wpis, w którym ujawnił szczegóły.

„Sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat PO. Rzucał szkłem w stronę interweniującego świadka” – twierdzi poseł.

Onet skontaktował się ws. z rzeczniczką prasową ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji – Karoliną Gałecką. – Stołeczna policja poszukuje sprawców tego zdarzenia. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu i ustalają przebieg całego zajścia. Co najważniejsze, nie ma osób poszkodowanych – poinformowała przedstawicielka resortu.

Źródło: X / onet.pl