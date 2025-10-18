Ktoś rzucił „koktajlem mołotowa” w siedzibę PO. Wszystko na oczach posła Zembaczyńskiego

Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej na własne oczy widział, jak w kierunku siedziby PO sprawca rzuca butelkę wypełnioną cieczą, która – w ocenie Zembaczyńskiego – była „koktajlem mołotowa”. 17 października opublikował na platformie X wpis, w którym ujawnił szczegóły.

„Sprawca uciekając wykrzykiwał coś na temat PO. Rzucał szkłem w stronę interweniującego świadka” – twierdzi poseł.



Onet skontaktował się ws. z rzeczniczką prasową ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji – Karoliną Gałecką. – Stołeczna policja poszukuje sprawców tego zdarzenia. Funkcjonariusze analizują nagrania z monitoringu i ustalają przebieg całego zajścia. Co najważniejsze, nie ma osób poszkodowanych – poinformowała przedstawicielka resortu.

