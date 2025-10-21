Burza po deklaracji Sikorskiego. Wymowna reakcja Rosji

Donald Trump i Władimir Putin ustalili, że spotkają się osobiście w Budapeszcie. Problem polega jednak na tym, w jaki sposób prezydent Rosji dostanie się na Węgry. Powód? Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy w związku z jego udziałem w deportacjach ukraińskich dzieci oraz popełnieniem zbrodni wojennych.

Polska zatrzyma samolot z Putinem?

Dodatkowo od momentu ataku na Ukrainę, rosyjskie rządowe samoloty mają zakaz przelotu nad terytorium Unii Europejskiej. Jedyna trasa, która prowadzi do Budapesztu i nie wymaga przelotu nad Ukrainą lub jednym z państw członkowskich UE, prowadzi nad Morzem Śródziemnym, Albanią lub Czarnogórą, a następnie nad Serbią.

Radosław Sikorski został zapytany na antenie Radia Rodzina, czy Polska zezwoli na przelot Władimira Putina nad terytorium naszego kraju. – Nie możemy zagwarantować, że niezawisły polski sąd nie nakaże rządowi sprowadzenia takiego hipotetycznego samolotu na ziemię celem przekazania podejrzanego do trybunału w Hadze – odparł szef MSZ.

Jednocześnie polityk KO stwierdził, że „fakt, iż członek Unii Europejskiej, jeszcze zobowiązany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, zaprasza do siebie Władimira Putina, budzi nie tylko niesmak, ale pokazuje też, że Węgry stawiają się nie jako część Zachodu, ale pomiędzy Zachodem i Rosją”.

Burza po słowach Sikorskiego. Jest reakcja Rosji

Deklaracja Radosława Sikorskiego nie umknęła uwadze Rosji. Na słowa ministra spraw zagranicznych stanowczo zareagował Siergiej Ławrow.

– Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak Radosław Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Władimira Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, nie będzie zagwarantowane, jeśli zdecyduje się on na udział w szycie z Donaldem Trumpem – powiedział rosyjski polityk.

Szef rosyjskiego MSZ nawiązał przy okazji do decyzji sądu o niewydaniu Wołodymyra Ż. podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. – Najpierw Polska usprawiedliwiła akt terrorystyczny a teraz takie słowa. To bardzo wymowne. Polski minister mówi, że jeśli sąd w Polsce tego zażąda, Warszawa będzie utrudniać swobodne przemieszczanie się samolotu rosyjskiego przywódcy – dodał.

